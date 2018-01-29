رئيس شعبة الدواجن: سعر العلف يقفز إلى 7400 جنيه جنوب الصعيد

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الأعلاف خلال الفترة الحالية، ووصل سعر الطن من 6900 إلى 7050 جنيها "أرض مصنع"، ويصل للمستهلك في جنوب مصر لـ7300 إلي 7400 جنيه بسبب تكاليف النقل.وأشار السيد لـ"المال" إلى أن ال



الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الأعلاف خلال الفترة الحالية، ووصل سعر الطن من 6900 إلى 7050 جنيها “أرض مصنع”، ويصل للمستهلك في جنوب مصر لـ7300 إلي 7400 جنيه بسبب تكاليف النقل.

وأشار السيد لـ”المال” إلى أن الطن ارتفع ما يقرب 650 جنيها، وسجل أمس الأول 6450 جنيها، دون مبرر أو أسباب واضحة.

وشدد على ضرورة التصدي للفساد والفاسدين الذين يعملون على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، دون أسباب، رغم استقرار الأسعار العالمية.

وأوضح أن رفع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج في ظل تدني أسعار البيع للدواجن يمثل مشكلة حقيقية للصناعة، مشددا على ضرورة مواجهة الزيادات غير المبررة.

ولفت “السيد” إلي أن سعر الخامات المستوردة ارتفعت بشكل طفيف لا تتجاوز 5 دولارات في الطن، ولا تبرر الزيادة الحالية في سعر العلف.