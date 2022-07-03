رئيس شعبة الدخان يطالب الحكومة بإقرار زيادة أسعار السجائر لإنهاء اختفائها (فيديو)

طالب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية بإقرار زيادة أسعار السجائر لإنهاء ظاهرة اختفائها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”.

و قال إن “هذا الوضع غير السليم في السوق المحلية من اختفاء السجائر السبب فيه الحكومة”، موضحا أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طالب 7 مليارات جنيه زيادة عن العام الماضي من شركات السجائر .

و طالب إمبابي، الحكومة بإقرار زيادة الأسعار لإنهاء ظاهرة اختفاء السجائر إما قيام البرلمان بتحريك الشريحة الضريبية الساكنة 4 و 6.5 و 7 وزيادتها 1 جنيها، وبالتالي زيادة الأسعار 2 جنيه، أو تقوم الشركات بزيادة سعر البيع .

وأضاف إمبابي أن عدم زيادة أسعار السجائر أدى إلى قيام تجار السوق السوداء بإخفاء البضائع ، مطالبا بوجود صراحة وشفافية في طرح موضوع زيادة الأسعار.

وكان هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان أكد في تصريحات له أن هناك زيادة 10% في مبيعات السجائر الشهر الماضي ولا زيادة في الأسعار حتى اللحظة.

وقال إن أسعار السجائر لم تشهد زيادات منذ أول شهر مارس الماضي.

وأشار إلى أن هناك تقليد لدي التجار منذ 20 عاما مع بداية كل سنة مالية جديدة و تعودوا على تخزين السجائر وذلك يؤدي إلي زيادة الطلب على السجائر وهو طلب غير حقيقي.

وبشأن ارتفاع الأسعار، قال أمان إنه “حتى هذه اللحظة لا توجد أي زيادة بالنسبة لأسعار السجائر المحلية و المستوردة”، كاشفا أن الشهر الماضي شهد زيادة من 10% يوميا في مبيعات السجائر المحلية.

وأضاف أن هناك مخزون في الشركة يكفي 10 أيام ، و لا يوجد أي سبب نهائي لزيادة الأسعار ، موضحا أن التجار يلعبون على استقبال المستهلكين لفكرة الزيادات السعرية مثلما تحدث في مواد سلعية أخرى.

وتابع أمان أن الشركة تسعي إلى توفير المنتج للمستهلكين بأسعار معقولة دون حدوث أي زيادات غير مبررة.

وقال إن سعر اليوم و غدا لم يشهد أي زيادات في أسعار السجائر.