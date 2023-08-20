رئيس شعبة الدخان: لا توجد انفراجة في أسعار السجائر و3 مقترحات لحل الأزمة المفتعلة

قال ابراهي امبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية،إنه لا توجد انفراجة في أسعار السجائر، مشيرا إلى أنه تقدم بـ 3 مقترحات للقضاء على هذه الظاهرة في 48 ساعة، قائلا: “لو معملتهاش في 48 ساعة اعدموني”.

وأضاف امبابي في مداخله هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن في فضائية الحدث اليوم، أن المقترحات الثلاثة تتلخص في سرعة إصدار التشريع الضريبي للسجائر، وأن يتم توزيع المضبوطات في محطات وقود وطنية.

وتابع امبابي أن المقترح الثالث هو تغيير الهرم التوزيعي للسجائر، بحيث يتم توزيعها على الأكشاك ومحال السوبر ماركت بدلا من توزيعها على تجار الجملة، لعدم حدوث تخزين للكميات الموزعة مرة أخري.

وطالب المسئولين بضرورة الاستماع إلي مطالب العاملين في قطاع الدخان والسجائر، نظرًا لمعرفته الجيدة بهذا القطاع.