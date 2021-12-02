استثمار

رئيس «شعبة الدخان» : قرار الحكومة بكتابة أسعار السجائر على العبوات يحمي المستهلك من جشع التجار

ينفذ القرار في مدة اقصاها ٦ أشهر
عصام عميرة 8:17 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 8:17 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان، بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان قرار جهاز حماية المستهلك بتكليف الشركات المنتجة للسجائر، بكتابة أسعار السجائر للمستهلك يأتي بعد طلب رسمي من الشعبة للحكومة بأهمية حماية المستهلك من جشع التجار.

وأضاف في تصريح ل “المال”، ان القرار يعد إيجابي للصناع والمستوردين والمستهلك لضبط السوق من اى تلاعبات في الأسواق، ويمثل استجابة فورية من الحكومة لضبط الصناعة.

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ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار جهاز حماية المستهلك رقم 125 لسنة 201، بالزام جميع شركات إنتاج وتوزيع واستيراد كافة أنواع السجائر والمعسل بطباعة السعرعلى كافة المنتجات. 

وكلفت الحكومة في المادة الاولي من القرار، بالزام كافة شركات إنتاج وتصنيع وتوزيع واستيراد السجائر بكافة انواعها وكذا المعسل بانواعة بكتابة السعر النهائي بشكل إلكتروني وذلك في مدة اقصاها ٦ أشهر من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية.

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نص القرار الصادر اليوم

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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