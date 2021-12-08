رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يتحفظ على شروط رخصة السجائر الجديدة

تحفظ إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات على شروط رخصة السجائر الجديدة وإعادة هيئة التنمية الصناعية طرحها، قائلا: "هذه بمثابة طبطبة على المستثمر فالرخصة في الأساس تمنح لجلب استثمارات لقطاع بعينه". جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة…

تحفظ إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات على شروط رخصة السجائر الجديدة وإعادة هيئة التنمية الصناعية طرحها، قائلا: “هذه بمثابة طبطبة على المستثمر فالرخصة في الأساس تمنح لجلب استثمارات لقطاع بعينه”.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن إن الهيئة أعادت طرح الرخصة مرة أخرى، هذا الشهر، بنفس الشروط السابقة، دون تغييرات.



وأضاف: “ده دلع للمستثمر أن يتم إرغام الشرقية للدخان على دفع 24% حيث تنص كراسة الشروط على أن تلتزم الشركة الفائزة بالرخصة بإتاحة نسبة مساهمة لشركة الشرقية للدخان بواقع 24% من رأسمال شركة المشروع التي سيتم إنشاؤها حال موافقة الجمعية العامة للشرقية للدخان بذلك”.



وتساءل: “إزاي تدفع من مواردها كشرقية للدخان للمستثمر الجديد ؟ هل المستثمر يضخ أموال لمصر أم يأخذ منها ؟”.



وأوضح أن الشرقية للدخان ستدخل بجبهة مفتوحة سواء بأرض أو ماكينات أو بأموال سائلة لصالح المستثمر الجديد وهذا إضرار للشركة الوطنية.



تابع : “الكراسة تتيح إمكانية إنتاج الشرقية للدخان إنتاج التبغ المسخن شريطة دفع أموال إضافية جديدة”، متساءلاً : “هي رخصة واحدة ولا رخصتين ؟ إزاي نهشتك المستثمر وندلعه ونضر الشرقية للدخان”.



وقاطعته الحديدي قائلة: “الناس معترضة كلها على الرخصة مش عاجبه حد حتى الشركات الأجنبية”، فتابع قائلا: “لازم نفصل الرخص عن بعضها مافيش دولة في الشرق الأوسط عندها رخصة تبغ مسخن إزاي يدخل واحد يطلب شامبوا تديله شامبو و2 بلسم هدية ببلاش “

وأعادت هيئة التنمية الصناعية طرح مزايدة الرخصة الجديدة لصناعة السجائر، . وتسمح الرخصة الجديدة بتأسيس ثاني أكبر شركة للتبغ في مصر، إذ ستدخل تلك الشركة مجالا تحتله بالكامل الشرقية للدخان.