رئيس شعبة التجار يؤكد وقف بيع السيارات بالمعارض: «الظروف الحالية لا تبشر بانفراجة»

قال أسامة أبو المجد، رئيس شعبة تجار السيارات، إن التجار أوقفوا بيع السيارات بشكل إجباري وليس اختياريًا، موضحًا أن البيع كان يتم بين التجار بعضهم البعض.

و أضاف أبو المجد -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر- أن الظروف الحالية لا تبشر بوجود انفراجة في أزمة توقف بيع السيارات بين التجار بعضهم البعض والبيع للمستهلكين.

وأشار أبو المجد إلي أن الأوفر برايس كان أحد أسباب توقف بيع السيارات، مؤكدًا ضرورة وجود حل لأزمة توافر الدولار في السوق المحلية.

وتابع “أبو المجد” أن عشرات معارض السيارات أغلقت أبوابها لتوقف بيع السيارات.