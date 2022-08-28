رئيس شعبة البن : المخزون في الأسواق يتراجع والكميات المتواجدة في الموانئ تكفي 3 أشهر دورة كاملة

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن في الغرفة التجارية في القاهرة ، أنه لن تكون هناك أزمة في توافر القهوة في مصر ، موضحا أن المخزون في الأسواق يتراجع والكميات المتواجدة في الموانئ تكفي 3 أشهر دورة كاملة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد.

وأشار إلى أن ما حدث هو في ارتفاع أسعار نتيجة الأحداث العالمية و البرازيل حدث بها سقيع مما أدى إلى إتلاف المحصول.

وقال: “حاليا يوجد جفاف أدى إلى تلف المحصول أيضا”. و

أضاف: “نستورد 70 ألف طن في العام ويتزايد بشكل سنوي، مقارنة بنحو 7 آلاف طن في 2006”.

وأكد فوزي أن المخزون يتناسق، مع العلم أنه يوجد بن في الموانئ ولكنها تحتاج إلى خروج من خلال الاعتمادات المستندية،

وقال فوزي إن ارتفاع اسعار البن في السوق المحلي له عدة اسباب أخري منها ارتفاع نولون النقل إلى 5 أضعاف أدي الي زيادة السعر

وأوضح فوزي أن الكميات الموجودة في الموانئ يكفي 3 أشهر دورة كاملة حتي استيراد كميات أخرى ، و يتم إيقاف استيراد كميات أخرى حتى خروج البضائع الموجودة في الموانئ.

وأشار فوزي إلى أن سعر الطن البن 2000 دولار للنوع الأندونيسي والفيتنامي ارتفع إلى 4 آلاف دولار و7 آلاف دولار وللبن البرازيلي 5 آلاف دولار .

وأكد رئيس شعبة البن في الغرفة التجارية في القاهرة أن أسعار فنجان القهوة ارتفعت من 5 جنيهات إلى 12 جنيها، وذلك نتيجة انخفاض الكميات الموجودة في الأسواق.

وقال فوزي إن سعر كيلو البن في السوق المحلي يتراوح من 140 إلى 160 جنيها سادة ، و كيلو البن المحوج يتراوح من 170 إلى 200 جنيه للمحوج و الزيادة بنحو 13 جنيها و لن تكون هناك زيادات أخرى .