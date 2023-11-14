رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي: مشاركة مصر في «ويب ساميت» تعزز مكانتها بمجال ريادة الأعمال

واصلت مصر ممثلة في الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” مشاركتها في معرض ومؤتمر “ويب ساميت” الذي تستضيفه مدينة لشبونة بالبرتغال ويستمر حتى الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري .

ويعقد المعرض بمشاركة 33 شركة ناشئة مصرية، بين شركات عارضة تحت الجناح المصري وأخرى زائرة.

وتعقيبا على هذه المشاركة ، أكد المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المعرض تم افتتاحه أمس الموافق 13 من نوفمبر ، مشيرا أن “ويب ساميت” يعتبر أحد أكبر الفعاليات العالمية المخصصة للتكنولوجيا، ويمثل فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات وشراكات أجنبية في الشركات المحلية، ويشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 70 ألف شخص و800 متحدث و900 مستثمر و300 شريك و2600 شركة ناشئة من أكثر من 160 دولة.

وتنقسم الشركات المصرية إلى شركات عارضة تحت الجناح المصري المخصَص لعرض حلول الشركات، وأخرى زائرة لفعاليات المؤتمر، كما يوجد أيضًا جناح الشركاء المخصَص لاستضافة اجتماعات الشركات الناشئة.

والشركات العارضة هي Synapse Analytics وintella وMARSES Robotics و AppAsapو Robota Industriesو Insala Roboticsو Stacksو SIDEUPو Spareو LeadSmartو Educatlyو Bekiaو The Baby Garageو Cosmos Bionicsو EL-Dokanو OBM Educationو EgrobotsوFront Door و CliniDoو Amwalو Pianat.aiو Wfrleyو SprintsوAwfar.

وأما الشركات الزائرة فهي Chefaa و MedExو Swftو Interact Labsو Tatbeek و Easy T و MazAidو CoatConnect وVexls (Tasmimak).

وتعكس المشاركة في القمة حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على رعاية أصحاب الأفكار المبتكرة ورواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة في رحلة نموها وتعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات والتمويل من خلال مشاركتها في الفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة. وتُعَد هذه المشاركة هي الرابعة على التوالي من خلال الجناح المصري.

وكانت مصر قد شاركت في نسخة المؤتمر العام الماضي من خلال الجناح المصري الذي ضم 23 شركة ناشئة، كما شارك وفد من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في فعاليات المؤتمر.

وأوضح خليل أن هذه المشاركة تعزز مكانة مصر الدولية في مجال ريادة الأعمال القائمة على الابتكار، والترويج لمقومات قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، واستعراض الحوافز والمزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع وتوسيع قاعدة صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات التمويل الدولية والمنصات المتخصصة في دعم رواد الأعمال في مصر.