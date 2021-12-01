رئيس شعبة الأرز: 200 جنيه انخفاضًا في سعر الطن

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية لـ«المال»، أن سعر طن الأرز الشعير «رفيع الحبة» انخفض بواقع 200 جنيه دفعة واحدة، ليصل إلى 4700 جنيه بدلًا من 4900.

وأوضح «شحاتة» أن ذلك التراجع جاء بمجرد قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإلغاء مناقصة توريد الأرز لصالحها مساء الأحد الماضى.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن فى تصريحات سابقة أن الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز آمن، كما بدأت الوزارة استلام الأرز الجديد من المزارعين، إضافة إلى وجود فائض من العام الماضى يكفى حتى منتصف فبراير 2022 .

وقال «شحاتة» إن الشعبة لن تقوم فى الوقت الحالى بالتفاوض مع وزارة التموين، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، على إعادة طرح المناقصة إلا بعد استقرار أسعار الأرز فى السوق المحلية، واستطلاع حالتها، مؤكدًا أن الوزارة أكبر مشترٍ للأرز فى مصر، وذلك لطرحه على البطاقات التموينية.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت فى 12 نوفمبر الماضى عن الممارسة المحدودة رقم 1 لسنة 2022/2021، لتوريد أرز أبيض محلى تام الضرب إنتاج 2021 لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (2006/2244) رتبة 1 رفيع وعريض الحبة بنسبة كسر لا تزيد على 5%، وذلك على شركات المضارب وموردى الأرز المسجلين لدى الهيئة .

وأوضح “شحاتة” أنه لا يوجد مبرر بقيام التجار بزيادة سعر التوريد لوزارة التموين، قائلًا: الأرز تتم زراعته داخل مصر، وليست له علاقة بارتفاع الأسعار العالمية أو زيادة أسعار البترول.

وأشار إلى أن إلغاء المناقصة جاء نتيجة أن شركات ومضارب الأرز عرضت الأرز فى حدود 8 آلاف جنيه للطن الواحد، بينما ترغب هيئة السلع التموينية فى أن تطرح كيلو الأرز بسعر 8 جنيهات على البطاقات التموينية، بما يعنى أن تكون الأسعار الموردة إليها أقل من هذا السعر.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية طلبت أن تكون فترة توريد الأرز الجديد فى الفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 مارس 2022، بحد أدنى 500 طن شهريًا.