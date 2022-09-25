رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: نريد تسهيلات من البنك المركزي في استيراد مستلزمات الإنتاج

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية إن القطاع بحاجة إلى تسهيلات من البنك المركزي في استيراد مستلزمات الإنتاج .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن القطاع يعاني من نقص مستلزمات الإنتاج ويؤدي ذلك إلى نقص المعروض مما يؤدي لارتفاع أسعارها في الأسواق .

وقال إن “الأولوية للصناعة، وأي تأخير في الإفراج عن السلع ده بندفع عليه غرامات بالدولار”.

وأضاف: “نطالب البنك المركزي بالنظر في تسهيلات استيراد قطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج”.

ورداً على سؤال الحديدي أن عملية التسعير تتم من قبل التجار بسعر أعلى من صرف الدولار الحالي قال هلال : “سعر البيع يحدده المنتج، مش إحنا في الغرف التجارية”.

وفاجأ البنك المركزي مؤخرا جميع القطاعات الاقتصادية بعدة ضوابط وقرارات تبشر بانفراجة دولارية فى السوق المحلية، وتنعش آمال المصنعين والشركات فى حل مشكلة الاستيراد وتعطل الشحنات.

كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري فى اجتماعها يوم الخميس الموافـق 22 سبتمبر 2022 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.