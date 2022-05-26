رئيس شركة select international : تعاقدات 2021 تجاوزت 2 مليار جنيه

كشف شادي سمير، رئيس شركة select international عن حجم التعاقدات التي أبرمتها الشركة العام ماضي 2021 والتي بلغت 2.5 مليار جنيه، متابعا أن استثمارات الشركة بلغت 300 مليون جنيه ، جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة التي عقدتها المجموعة اليوم الخميس للإعلان عن خططها المستقبلية لعام 2022.

وقال سمير إن أكثر من 55% من تعاقدات الشركة داخل السوق المصرية والتي تعمل بها منذ عام 2006، و الباقي مقسم على أسواق الخليج (السعودية والإمارات) والتي تعمل بها منذ عام 2007 والسوق الأوروبية التي تعمل بها منذ عام 2011.

وتابع أن الشركة تعمل بعدة قطاعات أبرزها البنية التحتية التكنولوجية وقطاع تحلية المياة وتبطين الترع والتي تمثل 70% من حجم أعمال الشركة إلى جانب الاستثمار وتمويل الشركات الناشئة، من أبرزها شركة “كيشني” التي تلقت تمويل من select international بقيمة 1.5 مليون دولار.

وأوضح أن 30 % من التمويلات التي تستقطبها الشركة تأتي من عدة بنوك خاصة مصرية، علاوة على تقديم الخدمات الخاصة بالشركة لبعض البنوك المصرية الحكومية من أبرزها البنك الأهلى المصري، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على حسب التوجه العام للدولة سواء المصرية أو بقية الدول التي تقوم الشركة بتقديم خدماتها داخلها.

ولفت إلى أن الشركة اقتحمت نشاط تكنولوجيا التعليم، متابعا أن الشركة تقدم خدمات البنية التحتية التكنولوجية لجامعات عدة دول بالإصافة إلى امتلاكها لحصص سوقية صخمة، إنجلترا 60% و70% جامعات مصر والدول العربية.