رئيس شركة «seekurity» يعتذر عن واقعة تسريب بيانات عملاء فودافون ..ويؤكد: لم أقصد التشهير

تقدم محمد عبد الباسط مؤسس ورئيس شركة seekurity المكسيكية لحلول امن المعلومات باعتذاره إلي شركة فودافون مصر بخصوص تداول أنباء أمس الأربعاء علي حسابه الشخصي بشأن واقعة تسريب وبيع بيانات 12 مليون عميل لفودافون مقابل 500 دولار .

وكانت فودافون مصر قد نفت مساء أمس الواقعة وانها تعد حاليا بلاغا للمجلس الأعلي للإعلام للإبلاغ عن الصفحة والحسابونشرت عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي أنه تم تسريب لقاعدة بيانات خاصة بشركة فودافون المصرية Vodafone Egypt للبيع على واحد من المنتديات بـ 500 دولار، وأن التسريب يحتوى على 12 مليون سجل لمشتركين، تحتوى على رقم التليفون، الإسم و كود ID معرف.

وبحسب المنشور الذي نشره عبد الباسط منذ قليل علي حسابه الشخصي علي موقع فيس بوك تحت عنوان اعتذار لفودافون مصر ، علق قائلا

طيب يا جماعة، الكل لاحظ انى شيلت البوست الخاص ب “إدعاء شخص لتسريبة بيانات لشركة فودافون مصر” اللى قمت بنشرة امبارح، الخبر كان عبارة عن نقل بشكل شبه حرفى من منتدى اقل ما يعرف عنه انه من المنتديات المعروفة جداً فى تسريب البيانات (بغض النظر عن الشركة او الدولة)، الموقع نفسه بيحظى بشهرة كبيرة وحصل قبل كدا واتسربت فيه بيانات لجامعة مصرية.

واضاف ما حدث هو ان فى شخص حب يشترى البيانات المعروضة للبيع مقابل ٣٠٠ دولار على ان يتم الدفع على مرحلتين ١٥٠ دولار قبل الحصول على البيانات و ١٥٠ دولار اخرى بعد الحصول عليها، بعد ما تمت اول عملية دفع اختفى الشخص المدعو Cyber_Anony (لأسباب غير معروفة) ومردش على الشخص اللى حب يشترى “التسريب المزعوم” وبالتالى قام الشارى بالابلاغ عن الشخص اللى بيبيع البيانات لمدراء المنتدى وبالتالى قام المدراء بوضع “claim” او “إدعاء” ان البائع دا “محتال” واداله مهله ٢٤ ساعة علشان يقدر يدافع عن نفسه، اما يكمل عملية بيع البيانات اللى المفروض كان هيبيعها او يتم حظرة بشكل كامل من المنتدى والتحذير منه.

وبناء عليه،

دا إعتذار رسمي منى لشركة فودافون مصر بإنى تسرعت فى نشر خبر عن موضوع التسريب المزعوم الخاص بيانات عملائها ودا حرصاً منى على مصلحة الشركة لكونها شركة تعمل داخل مصر وانا دايما اى مشكلة بشوفها ببلغ عنها الجهات الخاصة بالبيانات دى وسبق ليا التواصل مع اكتر من جهة فى مصر ومساعدتهم على حماية بيانتهم بالتواصل معاهم بشكل مباشر ان وجدت وسيلة تواصل او من خلال سؤال العموم ان لم تتواجد وسائل اتصال واضحه ولكن الوضع فى التسريب المزعوم لشركة فودافون مصر اختلف بسبب ان البيانات المزعوم تسريبها بالفعل كانت موجودة بشكل علنى وكان من الواجب التدخل السريع لحلها.

لم اقصد الاساءة والتشهير بالعكس، انا بنفسى كنت فى مقر شركة فودافون مصر فى القرية الذكية فى عام ٢٠١٤ وكان الهدف من الزيارة هى ابلاغهم بشكل شخصى ببعض الثغرات الامنية الخطيرة واللى استقبلوها بصدر رحب وتم حل الثغرات الامنية جميعها بدون اى مشاكل.

تساؤولات كتيره جايز تتداول فى ذهن الكثيرين من نوع: انت غيرت اقوالك، الشركة ضغطت عليك، انت تملكك الخوف، انت اتهددت، الخ… ابدا مفيش اى شئ من دا حصل، وانا بقول دا بكامل طاقتى وحريتى وقوايا العقلية، انا متابع الموضوع جدا فى المنتدى نفسه محل الواقعة وعن قرب واى تحديث كان واجب الاعلان لان دى مسؤوليتى تجاه اى شخص عندى على اى من حساباتى على السوشيال ميديا، دا حقكم عليا، وإلا ساعتها هبقى بضللك وهبقى فعلا زى ما اتقال “طالب شهرة” واللى الحمد لله انا فى غنى عنها.

انا متوقع “شتائم” طبعا وهعذر اى شخص هتخرج منه بس محتاجك تتفهم شئ مهم جداً، لو انت فى مكانى هتحس بالمسؤولية!