أعلن رئيس مجلس إدارة شركة Golden Grain، فراس بدرا أن أسعار القمح ستعاود الصعود مرة أخرى، واصفا المرحلة المقبلة بأنها أشد خطورة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها فضائية “العربية” مع بدرا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا بعد التدخل العسكري الروسي، وكلاهما بلدان من أكبر المصدرين لمحصول القمح .

وأوضح ن الوضع خطير والأمور كلها مرتبطة بالعوامل السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن الهجوم الروسي المحتمل على مدينة أوديسا يهدد منفذ أوكرانيا الوحيد على البحر الأسود والذي من شأنه أن يعطل تصدير القمح .

وأوضح بدرا، أن أوكرانيا تصدر 20 مليون طن قمح سنويا، بينما تصدر روسيا أكثر من 30 مليون طن.

وأضاف أن روسيا لا تعاني من إغلاق المرافق مثل أوكرانيا، إنما تعاني من العقوبات ورفض البنوك فتح اعتمادات مالية للاستيراد من موسكو.

وكشف أن هناك حوالي 7 ملايين طن من القمح في أوكرانيا تواجه صعوبة أو استحالة في تصديرها، في المقابل لدى روسيا تعاقدات في حدود 4 ملايين طن.

وتوقع أن العالم مقبل على أزمة نقص قمح وذرة خطيرة، ومن غير المعلوم موعد نهاية الحرب التي تعد المؤثر الأكبر فيها.

وأفاد بأن الكميات التي يمكن تنقص من السوق حوالي 50 مليون طن، إلا أن روسيا قد يكون لديها إمكانية للبيع إلى الدول التي تتحايل على العقوبات.