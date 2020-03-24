رئيس شركة «ECG» يوضح كواليس أزمة خفض رواتب العاملين بسبب كورونا

كشف المهندس أحمد أبوالمجد السيد رئيس مجلس إدارة شركة المهندسين الاستشاريين ECG عن كواليس الأزمة المثارة حاليًّا عن خفض مرتبات العاملين بالشركة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الشركة بيانا للعاملين وصل إلى «المال» تضمن أنه لا يخفي علي أحد منكم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في هذه الأيام والتي ندعو الله أن يخلصنا منها برحمته التي لا تنقطع أبداً.

وكما لا يخفي علي أحد الأثار الناجمة عن ذلك على العالم أجمع، من إصابات لجموع الشعوب ووفيات تتصاعد كل يوم؛ وكذلك على الاقتصاد العالمي مع توقعات بتدهور اقتصاديات دول عظمى، وما يستتبع ذلك من أضرار على العديد من الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية سواء.

وشمل البيان أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، لابد أن تحدد الشركة أولوياتها بوضوح لتجاوز هذه المحنة بأقل خسائر بإذن الله.

وتضمن البيان عدة نقاط منها المحافظة على صحة وأرواح العاملين بالشركة، وفي هذا الصدد قد إتخذت الشركة بعض الإجراءات، من أهمها ما يلي:



1) تفعيل نظام العمل عن بعد من المنزل “work from home” بداية من أواخر الإسبوع الماضي، و ترتفع إن شاء الله مع بداية الإسبوع القادم إلي 70-80% للسادة الزملاء العاملين بإدارات التصميم و 100% لبعض الفروع.

2) العمل علي المتابعة اللصيقة لجميع أفراد فرق العمل في المواقع المختلفة و تقليص الأعداد بصورة كبيرة و العمل بالتناوب.

3) قامت الشركة بتوفير المعقم الكحلي لإستخدام السادة الزملاء و تداوم علي تعقيم المكاتب و وسائل المواصلات.

4) تم إلغاء كافة الإجتماعات و الدورات التدريبية، وتم الاستيعاض عنها باستخدام سبل التكنولوجيا كبديل لها، و ذلك فضلا عن حزمة من القرارات والتوعية الصحية التي من شأنها الحفاظ على صحة و سلامة الزملاء.

ثانياً: الحفاظ علي الكيان الذي نعتمد عليه كلنا و الذي هو مصدر رزقنا جميعاً علي المدي المتوسط و البعيد، حتي نعبر من هذه الأزمة.

و قد إتخذت الدولة بالفعل العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء علي القطاع الخاص لآجل؛ و كلنا ثقة في أن الدولة لن تتهاون في إتخاذ أية إجراءات أخري من شأنها الحفاظ عل القطاع الخاص الذي هو عماد الإقتصاد القومي، و ذلك بالطبع حسب الإمكانيات المتاحة.

وانتقل البيان للحديث عن الازمة الحالية بالتوضيح ان بعض العاملين بالشركة تقدموا بمبادرة لتخفيض المرتبات بنسب تتراوح من 5 – 25٪ كمساهمة منهم في تخفيض الأعباء علي الشركة و مساعدة الشركة للوفاء بإلتزاماتها لتجاوز هذه الأزمة.

وإدارة الشركة تشكر جميع العاملين بها علي هذه المبادرة التي تظهر الإحساس بالمسئولية والتضامن مع إدارة الشركة للعبور بها إلي بر الأمان، فإنها لن تلجأ إلي تفعيل هذه المبادرة المقترحة منكم، إلا لو ازدادت الأمور سوءاً خلال الأسابيع القادمة، وهو ما نأمل ألا يتحقق لنتجنب اللجوء إلي مثل هذه المبادرات أو أية إجراءات أخرى.

وعلق السيد في تصريح ل المال بالقول الشركة بها 3000 عامل والمرتبات تسيطر على 70٪ من المصروفات وهو امر يقلص القدرة المالية للشركة في فترة توقف الأعمال.

وأوضح أن بعض العاملين بالشركة يتم التعاقد معهم بعقود سنوية ورغم انتهاء بعضها مؤخرا الي ان الشركة فضلت تجديدها ولكن لمدة شهور بدلا من سنة.

صورة من نسب الخفض المتوقعة من مرتبات عمال شركة المهندسين الاستشاريين