اتصالات وتكنولوجيا

رئيس شركة ACT: أفريقيا قارة واعدة ..وخطة للتواجد في 6 دول بها

خلال تسلمه درع جائزة بطل أفريقيا للمعلوماتية
محمود جمال 11:40 ص, الجمعة, 5 فبراير 21 11:40 ص, الجمعة, 5 فبراير 21

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أكد حسانين توفيق ، رئيس مجلس إدارة شركة أكت لحلول التكنولوجيا ، عضو مجلس الشيوخ المصري ، أن أفريقيا تعتبر قارة واعدة وبها فرص كبيرة للاستثمار وعلى الشركات المصرية اقتناص الفرصة للتواجد في هذه الدول من خلال مشروعات التحول الرقمي ونقل خبرات الشركات المصرية فيها وتصدير كفاءات بشرية مدربة لتنفيذ المشروعات.

وقال إن مصر تلعب دورا كبيرا في أفريقيا ليس على الجانب السياسي فقط بل أيضا في النواحي التكنولوجية ، خاصة وأن شركة الحاسبات المتقدمة ACT تستعد للتواجد في 6 دول أفريقية بالتعاون مع شركات عالمية كبرى لتنفيذ مشروعات عملاقة في قطاع الفندقة والقطاع الزراعي وأيضا الصناعي من خلال الحلول الرائدة والمتخصصة التي تمتلكها الشركة بفضل خبراتها الكبيرة التي تمتد لأكثر من 30 عاما وكوادرها البشرية المدربة على أعلى مستوى احترافي.

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جاء ذلك خلال حفل تكريم المنظمة الأفريقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (أفيكتا) أمس الخميس لتوفيق، بعد فوزه بجائزة بطل أفريقيا للمعلوماتية لعام 2020 وتسلمه الدرع.

وأكد حازم الطحاوي، رئيس جمعية اتصال أن فوز حسانين توفيق، بهذه الجائزة المرموقة يعد تكريما للدولة المصرية لاختيار شخصية مصرية من رواد المعلوماتية في مصر للحصول على هذا التكريم .

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و قال حسام الجمل، الرئيس السابق لمنظمة أفيكتا ، إن المنظمة تم تأسيسها في عام 2012 كانت تضم 6 دول أعضاء فيها منهم مصر واليوم بلغ عدد أعضائها 200 من أكثر من 30 دولة ،حيث تلعب المنظمة دورا بارزا في صياغة الإستراتيجيات الوطنية للكثير من الدول من خلال الدور المحوري الذي تلعبه في دعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وأشار إلي أن اتصال باعتبارها واحدا من أبرز الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة تلعب دور كبير في كل الأنشطة التي تقوم بها أفيكتا .

من جانب اخر ، أعرب حسانين توفيق، رئيس شركة ACT وعضو مجلس الشيوخ عن سعادته بهذا التكريم ، مؤكدا أن هذا الترشيح للجائزة والحصول على أكبر نسبة تصويت يعد وساما على صدري ممثلا عن قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر للحصول على هذا التكريم.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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