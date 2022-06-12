رئيس شركة ميرس: نجاح نشاط التمويل الاستهلاكي مرتبط بتقدم الشرائح المناسبة لقدرة المواطن

قال الدكتور عمرو حسانين رئيس شركة ميرس للتنصيف الائتماني إن نجاح نشاط التمويل الاستهلاكي مرتبط بتقدم الشرائح المناسبة لقدرة المواطن.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر يمثل قدر أكبر من الاتاحة لمزيد من قدرة المواطن على الشراء لكنه في ذات الوقت يضع قدر أكبر من المسؤولية على المواطن وأن عليه بذل مزيد من الجهد في العمل لتغطية الاتاحة المتوفرة له مع زيادة نشاط التمويل الاستهلاكي والتقسيط.

وأوضح أن النظام الرأسمالي قائم على مزيد من عمل المواطن وبذل مزيد من الجهد لتوفير قدر أكبر من الإتاحة لتغطية نفقات التقسيط.

وأضاف أن “شطارة الشركات في دراسة العميل دراسة جيدة وألا تحمل العميل بأي حال من الاحوال ماهو أكبر من مقدرته الاقتراضية”.

وأوضح أن عدم قدرة العميل على الانتظام في السداد يعرض الشركات لمشكلات كبيرة وهو مايتضح في دور الاستعلام الائتماني عبر توافر أكبر قدر من المعلومات لتحديد أعلى طاقة إقتراضية مناسبة للعميل.

وأضاف أن “شطارة الشركات هي دراسة المعلومات وتحليها والإتاحة للعميل وفقاً لأعلى مقدرة”.