رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية يقوم بجولة في محطة السيوف

قام المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بزيارة محطة مياه السيوف، حيث قام بالمرور على العنابر والورش والمخازن ومروقات ومرشحات المحطة. كما قام بالمرور على معمل المحطة للاطمئنان على سير عملية التحاليل الكيميائية الدورية الخاصة بجودة المياه،

كما تابع خلال الزيارة أعمال الصيانة والإحلال والتجديد ومتابعة أعمال المحطة بالكامل. توجه بعدها إلى مركز خدمة عملاء السيوف وقام بالمرور على الإدارات. وتابع أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات.

وطلب رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية بعمل حصر للعدادات المتوقفة والتالفة التابعة للفرع وتغييرها بعدادات مسبقة الدفع. وذلك حرصًا على محاسبة المواطنين على استهلاكات فعلية وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية. وأوصى بحل جميع المشكلات المتعلقة بالقراءات.

كما قام رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية بمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات،

واستمع إلى شكاوى المواطنين بمركز خدمة العملاء، وأمر بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.