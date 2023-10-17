رئيس شركة مياه الإسكندرية يتابع عمل المحطات والروافع ومراكز خدمة العملاء

قام المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، بجولة توجه فيها لمحطتى مريوط (1) ومريوط (2) وكلا من رافع عبد القادر لمتابعة العمليات الإنشائية به، ورافع الناصرية، وورشة خياطة الناصرية، وروافع كوم إمبو، والهجانة، ورافع الكيلو (26) الصحراوي، ورافع مرغم، وذلك للاطمئنان على خط سير العمل ومتابعة أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بكل من المحطات والروافع،

كما أوصى جابر بحل المشاكل أولا بأول وتذليل العقبات تجنبا لحدوث أزمات.

كما قام رئيس شركة مياه الإسكندرية بزيارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفيها ألقى كلمة بطابور الصباح شكر فيها مسئولى المدرسة والقائمين على العملية التعليمية من التربية والتعليم وشركة المياه، كما هنأ أبنائه الطلاب بالعام الدراسي الجديد متمنيا لهم عام سعيد مليء بالتفوق والنجاح،

كما حثهم على الإلتزام والحرص على التفوق والحفاظ على مدرستهم ومنشآتها. بعدها قام المهندس أحمد جابر بالمرور على الفصول وتسليم التابلت على الطلبة الجدد بالصف الأول الثانوى، ثم المرور على المعمل والورش ومعمل الكمبيوتر والعيادة والمكتبة، ثم الإجتماع مع مسئولى المدرسة للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

كما توجه المهندس أحمد جابر بعدها إلى فروع ومراكز خدمة العملاء بمنطقتى العامرية والنوبارية الجديدة، حيث كان فى إستقباله مسئولى القطاع التجارى بالشركة.

وخلال الإجتماع، قام رئيس شركة مياه الإسكندرية بمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية وأمر بسرعة حل المشاكل المتعلقة بالقراءات، كما أوصى بسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم فى أسرع وقت.