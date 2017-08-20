رئيس شركة ملابس: هجمة جباية ستتسبب في عزوف المستثمرين

المرسي عزتطالب مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة " كايرو قطن سنتر " المتخصصة في إنتاج الملابس الجاهزة، بإيقاف ما سماها "هجمة الجباية" التي ستتسبب في عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم في مصر.وأوضح طلبة في تصريحات لـ" المال" :" يتم التعامل مع ملاك الشركات والمصانع كأنهم مذنبون دون التأكد من صحة ما يُ

المرسي عزت

طالب مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة ” كايرو قطن سنتر ” المتخصصة في إنتاج الملابس الجاهزة، بإيقاف ما سماها “هجمة الجباية” التي ستتسبب في عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم في مصر.

وأوضح طلبة في تصريحات لـ” المال” :” يتم التعامل مع ملاك الشركات والمصانع كأنهم مذنبون دون التأكد من صحة ما يُنسب إليهم .. أي مشكلة إدارية حتى لو كانت بسيطة يتم تضخيمها ومعاقبة رجال الأعمال بالسجن .. هذا أمر لا يليق”.

ويرى طلبة أن مجتمع الأعمال “لم يعد مهتما بحل مشكلات أعضاءه”،وطالب الوزارات بتنسيق الإجراءات بينها وعدم العمل بشكل فردي.

وقال إن ارتفاع تكاليف الانتاج وتنافسية الأسواق المجاورة يضع الصادرات والاستثمارات المصرية في مأزق، مطالبا بتحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمار الصناعي لأنه “الأقدر علي جذب رؤوس الأموال العالمية وتوفير فرص العمل”.



