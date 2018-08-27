رئيس شركة مترو الأنفاق يتفقد محطات الخط الثالث

المال- خاص:تفقد المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، محطتي (العباسية – الأهرام)، اليوم، لمتابعة سير العمل وللاطمئنان على حركة تشغيل المحطات والقطارات، وزمن التقاطر ونظافة المحطات، كما تابعا انتظام حركة تشغيل محطات وقطارا

المال- خاص:



تفقد المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، محطتي (العباسية – الأهرام)، اليوم، لمتابعة سير العمل وللاطمئنان على حركة تشغيل المحطات والقطارات، وزمن التقاطر ونظافة المحطات، كما تابعا انتظام حركة تشغيل محطات وقطارات الخط الثالث.

وخلال الجولة وجه الفضالي، نظار المحطات وموظفين مكاتب الاشتراكات والصرافين والمشرفين بحسن التعامل مع الجمهور، والعمل على حل جميع المشكلات قبل تفاقمها بهدف تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وطالب بضرورة التزام أفراد شركة الأمن واليقظة والتأكد من كفاءة عمل أجهزة Xray بالمحطات.

وأكد المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بانتشار فرق الصيانة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، وكذلك المتابعة المتكاملة لسير القطارات من خلال غرف العمليات بالتحكم المركزي، مع استمرار تفعيل خدمه الخط الساخن 16048 الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى واقتراحات واستفسارات ركاب المترو.

وشدد علي نظار المحطات بمتابعة نظافة المحطات، والمظهر الحضاري لها، مطالباً بالحفاظ على ذلك المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب يومياً، ويعد ملكاً لهم.

وقام صبره بمتابعة انتظام تشغيل المصاعد الكهربائية والسلالم المتحركة التي تخدم كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

شارك بالجولة المهندس محمد أشرف، مساعد رئيس الشركة للسلامة والجودة، والمشرف على تشغيل الخط الثالث، والمهندس عزت عفيفي، مدير عام تشغيل محطات الخط الثالث.