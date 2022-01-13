الإسكندرية

رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية يتابع المحطات وتمركزات المعدات

للتأكد من جاهزيتها
معتز محمود 5:10 م, الخميس, 13 يناير 22 5:10 م, الخميس, 13 يناير 22

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تابع اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها.

وتفقد الوضع ببعض المحطات الهامة، بهدف التأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

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وأكد رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار في حالة حدوثها وأن الوضع بالمحطات آمن ويستوعب كميات الأمطار الحالية.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل

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وأشار إلي ورود تقرير هيئة الأرصاد الجوية بوجود سحب ركامية تؤثر على البحر المتوسط ومن المتوقع خلال ساعة إلى ساعتين أن تمتد إلى محافظة الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

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بقلم معتز محمود

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