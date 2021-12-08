رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية ونائب «القابضة للمياه» يتفقدان تمركزات الطوارئ بعدة مناطق

استعداداً للتقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة

تفقد الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، التمركزات بطريق الكورنيش وكوبري محرم بك وكوبري كليوباترا وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة واطمئنا على سير العمل بمناطق الشركة المختلفة.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً للتقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة.

ووفقاً لمصادر بالشركة فإنه حتى عصر اليوم الوضع مستقر ولا يوجد أي تجمعات لمياه الأمطار أو مياه البحر وبدأت أمطار متوسطة الساعة 10:45 علي منطقة منتزه ثان وزادت شدة الأمطار بداية من الساعة 11 علي جميع مناطق المحافظة وارتفاع لموج البحر في المكس بالعجمي والجمرك وبير مسعود بمنطقة المنتزه وتم التعامل مع مياه موج البحر وتصريفها.

وتفاوتت شدة الأمطار بين متوسطة وغزيرة في جميع أنحاء المحافظة تم التعامل مع بعض نقاط تجمعات المياه البسيطة في حينها ولم يتم إعاقة المرور في أي منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار.

وكان د.أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة واللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية قد اجتمع بحضور مهندس إبراهيم منصور رئيس منطقة الإسكندرية بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومهندس أحمد محيي مسئول التخطيط بالجهاز التنفيذي برؤساء قطاعات ومديرى العموم بالشركة للنقاش.

وتم استعراض مقترحات مشروعات العاجلة والآجلة للمناطق الساخنة التي شهدت تجمعات مياه الأمطار وحلولا لرفع العبء عن منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع لحالة المحطات والمصارف وطاقاتها الاستيعابية ومناطق الخدمة لمحطات الرفع والمعالجة ومشروع إنشاء وفصل شبكة مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحى وخطط تشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحى، ورفع كفاءة المحطات بنطاق المحافظة واتخاذ خطوات سريعة للتنفيذ.