رئيس شركة «سهولة»: حجم التمويل الاستهلاكي سيصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية 2024

توقع حازم مدنى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سهولة للبيع بالتقسيط ، إحدى الشركات التابعة لسى آى كابيتال، وصول حجم التمويل الاستهلاكي إلى 100 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وقدر مدنى فى مؤتمر صحفى تعقده الشركة حاليا حجم سوق التمويل الاستهلاكي المنظم بنحو ١٥ مليار جنيه ، فيما يبلغ حجم السوق غير المنظم أضعافا.

وأضاف مدنى أن رأسمال الشركة المدفوع يقدر بـ ٦٠ مليون جنيه والمصدر نحو ١٠٠ مليون ، مشيرا إلى أن هناك خطة لزيادة رأس المال المدفوع فى حالة الاحتياج ومع توسع أعمال الشركة مستقبلا.

وذكر أن سى آى كابيتال تمثل ذراع التمويل فى منصة سى آى كابيتال للخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا الى أن رأسمال المدفوع يبلغ حاليا 60 مليون جنيه، والمصدر 100 مليون .

وكان البرلمان المصرى قد مؤخرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي “البيع بنظام التقسيط”.

ويضع مشروع القانون رقابة حقيقية على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك ، مع التيسير علي المواطن فى الحصول على السلع والخدمات المهمة وتحسين مستوي المعيشة بشراء منتجات لا يستطيعون اقتناءها نقداً كـ ”السيارات” أو “الأجهزة المنزلية”.

يشار إلى أنه لا يعتبر تمويلاً استهلاكيًا فى تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة ، على ألا يقل فى كل الأحوال عن ستة أشهر.