رئيس شركة روكال: ضرورة تطبيق القانون بحزم على من يسقع الأراضي الصناعية

قال الدكتور كمال الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة روكال للمواد العازلة، إن بعض المستثمرين يقومون بتسقيع الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية، ويجب تطبيق القانون عليه بحزم، ومن يخالف في أي قطاع يجب تطبيق القانون عليه بكل حذافيره.

وأضاف الدسوقي، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، اليوم الإثنين، أن عنصر الوقت أهم شئ، والرخصة الصناعية تستغرق وقت طويل لتجديدها، وبعض من يتهرب من الضرائب يجب تطبيق عليه القانون.

وأشار الدسوقي، إلى أن المُصنعْ يجب أن يعمل في قطاعه وهو الصناعة فقط لا غير، وليس الاتجاه في تسقيع الأراضي.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة، والتي يديرها محمد ريحان رئيس قسم الاقتصاد والأسواق بجريدة المال: التصنيع من أجل التوطين والتصدير “مسار اجباري لتجاوز الأزمة”، من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذي تنظمه شركة «المال جى تى إم».

وتأتي النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة، وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

وافتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن اليوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين المشاركين في المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.