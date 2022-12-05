رئيس شركة روكال : البيروقراطية ما زالت تطغى على الصناعة والإجراءات الحكومية

قال الدكتور كمال الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة روكال للمواد العازلة، إن الصناعة هي أي قيمة مضافة على السلع بكافة أنواعها، والمشكلة في مصر ليست الاستيراد، بينما هي عدم القدرة على التصدير أضعاف ما يتم استيراده، متسائلًا: “أين تكمن المشكلة؟”.

وأضاف الدسوقي، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، اليوم الإثنين، أن الصناعة المصرية لم تؤتي بعد ثمارها خلال الـ7 سنوات الماضية على الرغم من بذل الدولة جهود كبيرة في كافة القطاعات، لكن مازال هناك ما يعوق قدرتنا على الانطلاق الدولي بشكل فعال.

وتابع: مع وجود التحديات سيكون هناك فرص، وتوجد 100 ألف شركة في اتحاد الصناعات ومعظمها لا يعمل بكفاءة تصديرية، وصادراتنا تمثل 12% من الناتج المحلي، مقارنة بباقي دول العالم والتي تصل إلى 70%، والتي تمثل فيها أضعاف ما تمثله في السوق المصرية.

ولفت الدسوقي، إلى أن المشكلة هي البيروقراطية ولم نتحرك بعد من البيروقراطية الموجودة، ولكن على أرض الواقع هناك فارقًا كبيرًا بين القوانين الموجودة وتنفيذها على أرض الواقع.

وأشار الدسوقي، إلى أن أغلب مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، كمثال زجاجة المياة بها 3 مدخلات إنتاج مستوردة، ونحن في حاجة لمعرفة إمكانيتنا وقدراتنا وما هي الصناعات التي نستطيع النجاح في تصديرها، ثم نبدأ في الحماية في حالة وجود منافسة غير عادلة من دول أخرى.

وأكد أن التصنيع من أجل تلبية الطلب المحلي يؤدي إلى الخروج من المنافسة الدولية، ونحتاج إلى إعادة صياغة أفكارنا وترتيب أولوياتنا لكننا قدرنا نصنع بدائل بنسب كبيرة في معظم القطاعات لتلبية السوق المحلية.

وأوضح الدسوقي، أن المستثمر يهرب في حالة عدم وجود فرصة أو حوافز له والتصنيع بصفة عامة، يجب أن تكون هناك خبرات تساعده.

ورأى الدسوقي على حد قوله ـ أن وزارة المالية أكبر معوق للصناعة، من خلال فرض عدد هائل من الضرائب على الصناعة، متابعًا: وسائل جذب الاستثمار في القطاع الصناعي غير متوفرة بشكل جيد، ونرغب في جذب اكبر قدر ممكن من الاستثمار في القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة والتي يديرها محمد ريحان رئيس قسم الاقتصاد والاسواق بجريدة المال: التصنيع من اجل التوطين والتصدير “مسار اجباري لتجاوز الازمة”، من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذي تنظمه شركة «المال جى تى إم».

وتأتي النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة، وتنعقد تحت عنوان: «عام التحديات الكبرى».

وافتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، اليوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين المشاركين في المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.