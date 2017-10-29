رئيس شركة بيتي: المنتجات المصرية تنافس عالميا

خاص قال محمد بدران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي"، إن المنتج المصري أصبح قادرا على المنافسة في جميع الأسواق العالمية، وفق بيان. وأكد بدران في البيان ذاته، أن الاستراتيجية التي تتبعها الصناعة الوطنية في مصر من استخدام أحدث وسائل ونظم

خاص

قال محمد بدران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي “بيتي”، إن المنتج المصري أصبح قادرا على المنافسة في جميع الأسواق العالمية، وفق بيان.

وأكد بدران في البيان ذاته، أن الاستراتيجية التي تتبعها الصناعة الوطنية في مصر من استخدام أحدث وسائل ونظم التشغيل في جميع المراحل الإنتاجية، وذلك بالإضافة إلى تطبيق أعلى معايير الرقابة والجودة العالمية، وضعت مصر وبقوة على الطريق العالمي، ومكنتها – ليس فقط – من التواجد بل والمنافسة أيضا في الأسواق العالمية.

وأعرب بدران عن أمله بأن يسهم النجاح الذي حققته “بيتي” خلال مشاركتها بمعرض “أنوجا” الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات – والذي أقيم مؤخرا في مقاطعة كولونيا بجمهورية ألمانيا الاتحادية – عن زيادة حجم الصادرات في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح بدران أن معرض أنوجا يُعد من أهم وأكبر5 معارض تجارية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، لافتا إلى إلى أن ” بيتي ” مثلت جمهورية مصر العربية ضمن 88 شركة وطنية أخرى شاركت في الدورة الرابعة والثلاثين للمعرض

جدير بالذكر أن الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي “بيتي” هي شركة مصرية يبلغ رأسمالها نحو مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري وهي إحدى الشركات التابعة للتحالف المشترك بين المراعي السعودية أكبر منتج ألبان في الخليج، وشركة بيبسيكو الأمريكية ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة المشروبات والمأكولات الخفيفة.