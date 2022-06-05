رئيس شركة النصر: 5 أعوام مدة تنفيذ مشروع تطوير وتنمية كورنيش المقطم

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، إن المدة الزمنية لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب سوف تستغرق نحو 5 أعوام.

وأضاف عبد المقصود، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لتوقيع عقد تطوير كورنيش المقطم بالشراكة بين شركتي النصر للإسكان وسكوب العالمية، أن مرحلة الدراسات اللازمة للمشروع مرورا بالتصميم سوف تستغرق نحو عام واحد.

ولفت إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 30 مليار جنيه، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الإيرادات سوف يتم توزيعها بنسب بين شركة النصر للإسكان وشركة سكوب العالمية.

جاء ذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عبد الرحمن السويلم رئيس شركة سكوب العالمية الهندسية، وعلاء خضر الرئيس التنفيذي لشركة سكوب بالقاهرة.

وكانت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقعت عقد شراكة مع شركة سكوب العالمية الهندسية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب.

وتقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1750000 متر مربع.