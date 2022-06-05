رئيس شركة النصر: الاستعانة بشركة عالمية لإجراء التصميمات اللازمة لمشروع تطوير كورنيش المقطم

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، إنه من المقرر الاستعانة بشركة عالمية وذلك لإجراء أعمال التصميم لمشروع تطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب.

وأضاف عبد المقصود، خلال مؤتمر صحفي اليوم لتوقيع عقد تطوير كورنيش المقطم بالشراكة بين شركتي النصر للإسكان وسكوب العالمية، أن المشروع يضم 3 أجزاء وهم الكورنيش، وقطعة أرض على مساحة 750 ألف متر بالإضافة إلى مصاطب بارتفاع 70 مترا.

ولفت إلى أن المشروع يقع في منطقة مميزة والشركة لديها كنزا لامتلاكها أرض الكورنيش.

جاء ذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عبد الرحمن السويلم رئيس شركة سكوب العالمية الهندسية.

وكانت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقعت عقد شراكة مع شركة سكوب العالمية الهندسية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب.

يأتي المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لها وتنمية العوائد المحققة منها، فضلا عن تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.