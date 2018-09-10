رئيس شركة المترو يحدد موعد اشتراكات طلاب الجامعات

مدحت إسماعيل





قال المهندس خالد صبرة، رئيس إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن الشركة اتخذت جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتًا إلي أنه سيتم فتح عمل اشتركات الطلاب بداية من السبت المقبل.



وأكد لـ”المال” أن نسب الدعم علي اشتراكات المترو للطلاب ما زالت بنفس سعرها في العام الماضي ولَم يحدث بها اأي تغير، مطالبا جميع الركاب بسرعة عمل اشتراكات للحصول علي مزايا الدعم الممنوحة للاشتراكات.



وبغلت الحصيلة المالية من زيادة تذاكر المترو الأخيرة 70 مليون جنيه شهرياً، وتتوقع الشركة زيادتها فى الفترة المقبلة خاصة بعد افتتاح المدارس والجامعات.



وكانت وزارة النقل، ممثلة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قررت تطبيق زيادة فى اسعار تذاكر المترو بداية من يوم 13 مايو 2017، ليصبح سعر التذكرة فئة 9 محطات 3 جنيهات، وفئة 16 محطة 5 جنيهات وفئة أكثر من 16 محطة 7 جنيهات.



وأشارت النقل ـ وقتها إلى أنه مراعاة للبعد الاجتماعى، لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، موضحة أن اشتراك الطلبة فئة 25 محطة يبلغ 33 جنيها وفئة 35 محطة 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة فئة 25 محطة 22 جنيها، وفئة 35 محطة 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن فئة 35 محطة 135 جنيها، على أن تكون بإجمالي 180 رحلة خلال ثلاثة أشهر أيهما أقرب.



وحثت شركة المترو عقب قرارات الزيادة، مستخدمي المترو بصفة مستمرة عمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال ثلاثة أشهر أيهما أقرب، وتتضمن أنواع الاشتراكات لغير الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فئة 8 محطات 360 جنيها، ويبلغ سعر التذكرة فيها جنيهين، بنسبة تخفيض %33 وفئة 16 محطة 450 جنيها، ويبلغ فيها سعر التذكرة 2.5 جنيه بتخفيض %50، وفئة 26 محطة 535 جنيها، و يبلغ فيها سعر التذكرة 2.97 جنيه، بتخفيض 57.5% وفئة 37 محطة 700 جنيه، ويبلغ فيها سعر التذكرة 3.89 جنيه بتخفيض %44.4.