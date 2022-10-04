رئيس شركة العاصمة الإدارية يشارك في منتدى الاقتصاد المصري الكويتي

شارك المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمه الإداريه للتنمية العمرانية في فعاليات المنتدي الاقتصادي المصري الكويتي، والذي تستضيف مصر فعاليته خلال الفتره من 1- 4 أكتوبر الجاري، حيث يقام المنتدي بمشاركه وفداً من رموز مجتمع الأعمال الكويتي والمستثمرين، وأعضاء غرفه التجاره والصناعه الكويتية.

جاء ذلك فى إطار تعزيز الاستثمار المشترك، وفتح آفاق جديده نحو اجتذاب استثمارات اجنبيه لمشروع العاصمة الإداريه الجديده، وخلال اللقاء أكد المهندس خالد محمود عباس عن ترحيب مصر الدائم بالمستثمرين ورجال الأعمال من دوله الكويت، واثني علي ماتقدمه دوله الكويت الشقيقه من دعم دائم ومستمر لمصر علي كافه الأصعدة لاسيما في القطاعات الاقتصاديه وبخاصة قطاع الاستثمار العقاري.

وخلال اللقاء أكد على ترحيب شركه العاصمة الإداريه بتواجد الاستثمارات الكويتيه علي أرض المشروع، مؤكداً دعمه الكامل للساده الحاضرين من رجال الأعمال ورموز الاستثمار العقاري بدوله الكويت، وتوفير كافه سبل الدعم والمساندة لهم لدخول السوق العقاري المصري وبخاصة مشروع العاصمه الإداريه الجديده.

ومن جانبه أوضح محمد جاسم الصقر – رئيس غرفه التجارة والصناعة بدولة الكويت عن تقديرهم لحجم الانجازات الاقتصاديه التي تحققت علي أرض مصر خلال الثمان سنوات الماضيه، وماقدمته القياده السياسيه متمثله في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم تام لمسيره البناء والتنميه علي أرض مصر.

كما أبدى الوفد الكويتى إعجابه الشديد بحجم الانجازات التي تحققت علي الأرض لاسيما ما يتعلق بمشروع العاصمة الإداريه الجديده، حيث مثلت نقطه انطلاق حقيقيه لشكل ونمط جديد للاستثمار العقاري علي أرض مصر، مما كان دافعاً قويا لهم بالتفكير جدياً من التواجد استثمارياً علي أرض المشروع.

من ناحيه أخري، قدم المهندس خالد عباس عرضاً تفصيلياً لحجم الإنجازات وتطور نسب ومعدلات الانشاءات داخل مشروع العاصمه الإداريه الجديده، لافتاً إلي الأهميه الاستراتيجيه التي يمثلها المشروع في مسيره بناء الدولة الجديده.

وأكد عباس أن مشروع العاصمة الإداريه الجديده لا يعد مشروعا عقاريا فقط، بل إن المشروع يفتح آفاق جديده للاستثمار في قطاعات اقتصاديه أخري عديده والاستثمار في قطاعات التعليم والصحه والبنيه التحتية.

كما أن مشروع العاصمه الإداريه الجديدة يعد أحد أهم المشاريع الاستثمارية المستدامة، والتي بلاشك تفتح آفاقا جديده للاستثمار المستدام والصديق للبيئه، وهو ما يعكس حرص مصر علي تعزيز أنماط الاستثمار المستدام، وهو مايأتي في إطار استضافه مصر لمؤتمر المناخ مطلع نوفمبر القادم.

كما أكد عباس علي حرص الدوله والحكومه في الإسراع بمعدلات الانشاء والتنفيذ وفقا للخطط الموضوعة تزامناً مع قرب افتتاح المرحله الاولى من المشروع.

وفي سياق الحديث، عبر الجانب الكويتي عن رغبتهم من تعزيز أطر التعاون والشراكة مع شركه العاصمه الإدارية، والتواجد استثمارياً من خلال إنشاء مشروعات عقاريه لهم وضخ استثمارات جديدة تمهيداً للانطلاق نحو ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتيه داخل السوق العقاري المصري بشكل عام والعاصمة الإداريه علي وجه التحديد.

وفي النهايه وجه عباس الشكر لدوله الكويت حكومه وشعبا علي مايقدمونه من دعم دائم ومستمر لمصر، مؤكدا علي مدي سعادته بتلك الشراكه والتي تعد امتدادا لعلاقات اقتصاديه وطيده وقويه أسست مسبقاً، موجها بتوفير كل سبل الدعم لإنجاح وتعزيز تلك الشراكات.