رئيس شركة العاصمة الإدارية : نشارك في الصندوق السيادي بالمباني الحكومية القديمة

قال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة إنها تساهم في الصندوق السيادي بمباني الوزارات الحكومية القديمة، وذلك مقابل إنشاء الحي الحكومي في المدينة لصالح الدولة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الأهرام العقاري اليوم، أن شركة العاصمة الإدارية ستحصل على العوائد من المشروع عقب تسويق وبيع تلك المباني.

وأشار عابدين إلى أن هناك خطة لنقل الموظفين مع الوزارات في الحي الحكومي من خلال بناء 20 ألف وحدة سكنية لهم بالمدينة.

وأوضح أنه سيتم تسديد ثمن الوحدة على 20 عاما من خلال التمويل العقاري، بالإضافة إلى رصد بدل انتقال لتلك الموظفين يمكن من خلالها سداد أقساط الوحدة السكنية.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة لن يطرح بها وحدات إسكان اجتماعي كونها مشروعا استثماريا في المقام الأول.

يذكر أن معرض الأهرام يقام في الفترة من 20 إلى 22 فبراير من العام الحالي تحت عنوان معرض عاصمة الأمل، والذي يشارك فيه عدد من الشركات العقارية التي تنفذ مشروعات في المدينة.