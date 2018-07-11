رئيس شركة الصرف بالإسكندرية يتفقد سيارات الشفط والصيانة

معتز محمودقام اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بجولة تفقدية ومفاجئة لمنطقة غرب للحملة الميكانيكية؛ للوقوف على حالة الحملة من سيارات الشفط والمدمجة وسيارات الصيانة.وقام نافع ببحث حالة المركبات وكفاءتها فى الخدمة والتحدث إلى العاملي

معتز محمود

قام اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بجولة تفقدية ومفاجئة لمنطقة غرب للحملة الميكانيكية؛ للوقوف على حالة الحملة من سيارات الشفط والمدمجة وسيارات الصيانة.

وقام نافع ببحث حالة المركبات وكفاءتها فى الخدمة والتحدث إلى العاملين عليها والسائقين.

وأوصى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية خلال جولته على ضرورة الاهتمام بمركبات الحملة والدوام على صيانتها، واعتبار هذة المركبة هى مركبة خاصة يجب الحفاظ عليها.

وفي نفس السياق، استمع اللواء نافع للعاملين وأخذ مقترحاتهم في عين الاعتبار، وكافأ المتميزين منهم ووعد أن الحافز والتشجيع سوف يزيد على قدر العطاء والجهد.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية إلى الزيادات التى سوف يحصل عليها العاملون بالشركة فى المرحلة المقبلة، وأن الشركة فى حالة تقدم مستمر، مؤكدا أن مجهودات العاملين والعمل بروح الفريق هو المصدر الأول فى رفع شأن الشركة، وأنهى سيادته الزيارة بتوجية كلمه للعاملين بالحملة وهى الحفاظ على مكتسبات الشركة التي تم تحقيقها.