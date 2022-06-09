رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يطالب بتوطين الصناعة المحلية بمختلف المشروعات

عقد اليوم اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعا للعمل علي توطين الصناعة المحلية بمشروعات الصرف الصحي بحضور مسئولي مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع وقطاعات الشركة المختلفة.

واستعرض اللواء مهندس عصام علي عرفة رئيس مجلس ادارة مصنع المحركات قدرات وإمكانيات المصنع من كوادر بشربة وإمكانيات تكنولوجية أهلته لتصنيع طلمبات بقدرات مختلفة.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي فى الإسكندرية أنه قد تم مراجعة واعتماد تلك الطلمبات من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار نافع إلى أن تغطية احتياجات الشركة بالمشروعات التنموية يجب أن تكون من الإنتاج المحلي بالتعاون مع مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع.

وصرح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأن الدولة تولي اهتماما واسعا نحو تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا العالمية في مجال الصناعة لدعم مشروعات الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد نافع أهمية حصر الاحتياجات من مكونات المحطات بمختلف المشروعات والتنسيق والتعاون مع مصنع المحركات لتلبية متطلبات المحطات من الطلمبات في مختلف المشروعات الجارية والمستقبلية لما لذلك من أثر ايجابي علي سرعة انهاء المشروعات ولرفع كفاءة الخدمات المقدمة.