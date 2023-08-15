رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد مشروعات فصل مياه الأمطار

أجرى اليوم اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية المتكاملة لمشروعات فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد نافع الأعمال الجارية بشوارع محمد نجيب وخليل حمادة والعيسوي كما تفقد محطة3 ومحطة 5 المنتزه ضمن مشروعات الإستراتيجية.

كما تم المرور علي أعمال رفع كفاءة محطة 2 ومحطة 4 ومحطة 6 المنتزة ضمن مشروعات إحلال وتجديد منظومة الصرف الصحي.

وتتمثل الاستراتيجية في ٩ مشروعات ذات الأولوية الأولي بناء علي البروتوكول الموقع بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة (استشاري المشروع) تحت إشراف محافظة الإسكندرية.

ويأتى ذلك بهدف فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار علي محافظة الإسكندرية وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للإستفادة منها.

هذا وتم الإنتهاء من ٣ مشروعات امام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي وشارع الدلتا سبورتنج وشارع شعراوي بمنطقة شرق ضمن المرحلة الأولي لمشروعات فصل مياه الأمطار بالمحافظة.

ويجري حاليا العمل بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية بمناطق فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة ومنطقة جمال عبد الناصر.

وأكد نافع علي أهمية المشروع في رفع الأعباء عن شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية خاصة وأن جميع هذه المناطق تعتبر نقاطا ساخنة في أوقات النوات، بالإضافة إلي الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المائية.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلي التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، مضيفاً أن تلك المرحلة هي الثانية ضمن مراحل مشروعات الإستراتيجية المتكاملة وأن من المستهدف خدمة باقي مناطق المحافظة.