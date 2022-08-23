رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها

أجرى المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، جولة تفقدية لمتابعة موقف بعض المشروعات الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بشرق المدينة.

وقال المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، إنه من المتوقع الانتهاء من معظم المشروعات الربع الأخير من العام الجاري وتسهم بشكل كبير في زيادة استيعاب المنظومة ورفع كفاءتها، ومنع تراكمات المياه بالمناطق الجاري بها تلك المشروعات.

واستهدفت الجولة تفقد الأعمال الجارية بشارع المعمورة السياحي وطريق الجيش بجليم والمعمورة وشارع ٤٥ وشارع التحرير العصافرة قبلي وشارع بورسعيد أمام تربية رياضية ومنطقة طوسون.. كما تم المرور على محطتي المنتزة ٢ والمنتزة ٦ لتفقد أعمال التطوير الجارية بالمحطتين.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من جميع المشروعات في التوقيتات المحددة لها مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.