رئيس شركة الشرقية: أزمة السكر في سبيلها للانتهاء

توقع خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر أن أزمة السكر في سبيلها للانتهاء .

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن شركته ننتج السكر من البنجر ونتعامل مع الشركات وليس الأفراد، لافتا إلى أن “أزمة السكر في سبيلها للانتهاء لانها كانت في باديء الامر أزمة وفرة وطالما السكر متوفر حيث يم ضخ يومياً 5 -6 آلالاف طن يومياً في الأسواق بسعر 27 جنيهاً للمستهلك وبسعر 24 جنيهاً من الشركات لشركات التعبئة للكيلو ومطروحه في الاسواق “.

وتوقع أنه خلال أسبوع سوف تختفي الصورة الخاصة بالطوابير وعدم وجود سكر على الأرفف.

وحول سبب أزمة السكر، أوضح أن “صناعة السكر في مصر صناعة موسمية والإنتاج المحلي لايكفي الاستهلاك حيث ننتج أقل مما نستهلك والفجوة تبلغ مابين 700-800 ألف طن سنوياً يتم سد الفجوة باستيراد السكر الخام وإعادة تكريره”.

وأوضح أنه خلال هذه السنة لم تحدث التغطية بسبب عدم توفر الدولار للفجوة.

ولفت إلى أن إنتاج 2.400 مليون طن سكر بما فيها التموين والاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن سنوياً فيما يغطي الإنتاج المحلي مابين 70-80% من الاستهلاك المحلي.



وأوضح أنه تم التقديم بطلب لتدابير دولارية، مضيفا: “حتى الآن لم نحصل على ذلك قدمنا طلب فقط منذ شهر ولم ننحصل على رد للحصول على إعتمادات (..) وماقدرش اشتري دولار من السوق السوداء لأني بعمل بدفاتر منضبطة ” وبالتالي مش هقدر استورد”.



ولفت إلى أنه شركته متوقفة حالياً عن الإنتاج حتى مارس المقبل، لأنها تعتمد على سكر البنجر والموسم انتهى من شهر يوليو وأغسطس الماضيين وسوف يبدأ في مارس القادم.

