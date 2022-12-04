رئيس شركة السكر: خطة لإنشاء 3 مصانع للأسمدة ومصنع للكحول لزيادة الموارد

أكد اللواء عصام بديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، بأن الشركة أكبر مستفيد في نهوض صناعة السكر وتحقيق مطالب المزارعين ، لزيادة الإنتاجية، خاصة أن هناك اختلافا في كميات التوريد فقد كان يتم توريد 10 ملايين طن قصب بإنتاجية 770 ألف طن من السكر والآن هناك عجز 13.500 ألف فدان عجز في إنتاجية المساحة المنزرعة ونعمل على تنميتها وعودتها كما كانت.

وكشف البديوي خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الاحد ،برئاسة هشام الحصري وبحضور النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية، أن هناك خطة لإنشاء ثلاثة مصانع لإنتاج السماد، وكذلك مصنع لإنتاج مخرجات قصب السكر الإضافية من الكحول، وتعمل على زيادة موارد الشركة بما يسمح بالوفاء بالتزامات المزارعين وإقرار سعر عادل لطن قصب السكر، ومنها مصنع استخراج الكحول ، وعرضنا المشروعات في قمة المناخ، ويتواصل معانا البنك الألماني وهناك عروض من شركات القطاع الخاص لإنشاء المصانع لتوفير الموارد مع شركه السكر.

موضحا بأننا حصلنا على موافقة من الشركة القابضة على إنشاء مصنع الكحول وسيقام في مركز كومبو في اسوان .

ولفت البديوي ان سيتم اقرار رسوم للناولون لكل المصانع الثمانيه وكل من يقوم بنقل القصب سيحصل علي مقابل ناولون النقل بنفس التعريفة مصنع قوص.

ولفت البديوي بان هناك مواعيد محدده لكسر المحصول ، وفق اللجان الفنيه التي تقررها في كل مصنع وهي تقرر حسب التشغيل وحسب الاحتياج وهي من تقرر ميعاد كسر القصب قبل يوم 18 يناير من عدمه .