رئيس شركة الدلتا: لن يتم رفع سعر السكر التمويني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 87٪ من احتياجاتها، كما أن الدولة وضعت خطة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وقال أبو اليزيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، إن الفرد الواحد يستهلك سنويا 34 كيلو سكر.

وأضاف أبو اليزيد أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار السكر على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، داعيا التجار إلى عدم رفع الأسعار في ظل توافر السلعة.

وتابع أبو اليزيد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يكفي 6 أشهر، و سعر كيلو السكر 10.5 جنيه على البطاقة التموينية، بينما يصل في السوق الحر إلى 13 جنيها.

وأشار أبو اليزيد إلى أن قرار الهند بتخفيض صادراتها من السكر الي النصف لن يؤثر على مصر، حيث أن مصر تستورد السكر الخام من البرازيل، و إعادة تكريره في المصانع الحكومية.