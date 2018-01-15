رئيس شركة التعمير: نستهدف تعاقدات بقيمة مليار جنيه فى التأجير التمويلى

بدور إبراهيمشهد قطاع التمويل العقارى العديد من المتغيرات الجوهرية، التى حفزت الشركات الكبرى على العمل لوضع إستراتيجية جديدة، تسعى من خلالها إلى المزيد من التوسعات، والتغلب على التحديات المزمنة بالقطاع، والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.تأتى شركة التعمير «الأولى» للتمويل العقارى ضمن ا

بدور إبراهيم

شهد قطاع التمويل العقارى العديد من المتغيرات الجوهرية، التى حفزت الشركات الكبرى على العمل لوضع إستراتيجية جديدة، تسعى من خلالها إلى المزيد من التوسعات، والتغلب على التحديات المزمنة بالقطاع، والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

تأتى شركة التعمير «الأولى» للتمويل العقارى ضمن الشركات التى وضعت إستراتيجية متكاملة ركزت من خلالها على التوسع، والدخول فى قطاعات جديدة كالتأجير التمويلى، والتطوير العقارى، كما أصبحت من أوائل الشركات التى أعلنت عن عملها ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، عقب السماح مباشرة للشركات بالدخول ضمن المبادرة.

حاورت «المال» رئيس مجلس الإدارة لشركة التعمير للتمويل العقارى، حسن حسين، الذى كشف عن إستراتيجة الشركة المتبناة خلال المرحلة المقبلة، وخطتها التوسعية، ورؤيته للقطاع العقارى خلال 2018.

أكد حسين، أن الشركة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة فى أدءاها خلال 4 أعوام الأخيرة، تبنت الشركة منذ 2014 إستراتيجية طويلة الأجل عمدت من خلالها إلى استخدام آليات مبتكرة تسهم فى رفع معدلات النمو، وتحقيق أعلى عوائد على رأس المال، واقتحام قطاعات مرتبطة بالتمويل العقارى، ووجدت الشركة أن النشاط يعانى من تحديات، أولها أن المطور العقارى منافساً لشركات التمويل العقارى من خلال التسهيلات آجال السداد الطويلة، التى تمنحها الشركات للعملاء، فى ظل ارتفاع الفائدة على التمويل العقارى، وعدم انتشار ثقافة التمويل لقطاع كبير من العملاء.

لفت إلى أن الشركة ركزت على التوسع فى قطاعات ومجالات أخرى مرتبطة بقطاع التمويل العقارى، كالتطوير العقارى، والتأجير التمويلى، وقامت الشركة بتأسيس شركتين تابعتين، مشيرا إلى أن الرؤية الإستراتيجية للشركة ترى أن عملاء التمويل العقارى من المطورين فى حاجة إلى التأجير التمويلى، وبالتالى هناك ميزة تنافسية فى القطاع، ما تحقق بالفعل، وانعكس على قطاع التمويل العقارى، بصورة إيجابية.

لفت إلى أن الشركة استعملت 150 مليون جنيه من سيولتها، فى تأسيس شركتي التأجير التمويلى، والتطوير العقارى فى 2015، وحققت الشركات نموا ملحوظا منذ عامها الأول، ليصل صافى الأرباح لجميع الشركات 36 مليون جنيه فى 2016، بينما بلغ إجمالى الإيرادات للشركات الثلاث فى سبتمبر الماضي، 273 مليون جنيه، وصافى الأرباح 36 مليون جنيه.

أوضح أن استعمال سيولة الشركة فى تحقيق عائد 25 % فى الاستثمار العقارى، وتحقق بشراء وحدات لعملاء الشركة المطورين بخصم الكاش، على أن يتم بيع الوحدات بعد ذلك بالربح المخطط عن طريق التمويل العقارى، لافتا إلى أن الرؤية الإستراتيجية للشركة فيما يتعلق بالربحية تحققت، بزيادة %34 نتيجة للأنشطة الجديدة.

أضاف أن الشركة وضعت دراسة مالية تقديرية محددة، 5 أعوام جديدة، توقعت بها نمو الأصول بنسبة 310 %، والربح المجمع بنسبة 230 %، والعائد على رأس المال يصل إلى 20 %، بدلا من 10%، و12 %.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، على زيادة رأسمالها المدفوع، بمبلغ 330 مليون جنيه، وبناء على الموافقة، زيادة رأسمال شركة التعمير للتأجير التمويلى بمبلغ 100 مليون جنيه، وشركة التعمير للتطوير العقارى، ليصبح إجمالى رأسمال الأولى 170 مليون جنيه، والثانية 125 مليونًا.

كشف عن تحقيق الشركة خلال 2017 معدلات ربحية، تتخطى 25 % عن الأرباح التى تحققت خلال 2016.

أشار إلى أن الشركة تستهدف إبرام تعاقدات بقيمة 600 مليون إلى مليار جنيه فى التأجير التمويلى خلال 2018، و400 مليون جنيه تعاقدات بقطاع التمويل العقارى.

أوضح أن الشركة تستهدف التوسع فى أنشطة التأجير، والتطوير العقارى، والتمويل.

استبعد دخول الشركة فى قطاعات جديدة، وتأسيس شركات على الأجل القصير.

لفت إلى أن شركة الاستثمار العقارى تستهدف التوسع فى شراء وحدات عقارية، من الشركات العاملة بالسوق، وإعادة طرحها للعملاء، بنظام التمويل العقارى، كما تستعد الشركة للتوسع فى شراء المبانى الإدارية والتجارية، وتقوم بتأجيرها للعملاء بغرض تنويع مصادر الدخل، وإيجاد عوائد مستمرة.

شدد على أن دخول الشركة فى نشاط الاستثمار العقارى، لم يكن بغرض منافسة الشركات العقارية، بل إتاحة الفرص لتطبيق آلية التمويل العقارى، ودعم القطاع والعملاء.

أوضح أن القطاع المالى غير المصرفى تأثر سلبا بتحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، بما أسهم فى صعوبة حصول العملاء على قروض تمويل عقارى، لارتفاع الفائدة، مشيراً إلى أن القطاع استوعب التغيرات، والتحديات الاقتصادية، عقب انتهاء الربع الأول من العام المنصرم.

أضاف أن مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى ومحدودى الدخل أنقذت قطاع التمويل العقارى فى 2017 من الركود، عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة، وارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع، مشيراً إلى أن سماح البنك المركزى للشركات بالدخول ضمن المبادرة خلال النصف الثانى من العام الماضى، أنقذ الشركات، ويحقق نتائج إيجابية للقطاع، ويسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن الشركة طورت نظام الحاسب الآلى بها، واستخدمت أحدث الآليات التكنولوجية للتواكب مع تطورات القطاع، واحتياجات المبادرة، وضمان تنفيذها بالجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن الشركة أنفقت 10 ملايين جنيه، لتحسين بيئة العمل وتطوير الأنظمة التكنولوجية.

أضاف أن المبادرة أسهمت فى نشر ثقافة التمويل العقارى، كما أن البنوك وفقا لتعليمات المركزى أنشأت إدارات خاصة للتمويل العقارى، الاستعانة خلالها بالعديد من الخبرات فى ذلك القطاع، بما أسهم فى دفع التنافسية.

أوضح أن الشركة اعتمدت خلال العام الماضى على منتج الإيجارة، الذى أدخل إلى السوق المصرية مؤخراً، ويتيح هذا المنتج للعملاء بيع الوحدات العقارية للشركة، والحصول على كامل سعرها، مع استمرار الإقامة بها، مقابل دفع إيجار للشركة لفترة زمنية، لحين الحصول على وحدة بديلة، بما يمنح العميل المزيد من المرونة.

أشار إلى أنه فيما يتعلق بالتأجير التمويلى، فإن الشركة وقعت كونسرتيوم للتحالف مع جلوبال ليس، وبى إم للتأجير التمويلى، بقيمة 237 مليون جنيه، لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد لتمويل الجزء الإدارى والتجارى بمشروعها المتكامل بمدينة الشروق، مشيرا إلى أن التحالف يعد خطوة إيجابية لدعم التعاون الإستيراتيجى بين شركات التأجير التمويلى، فى الدخول لتمويل مشروعات كبرى، بما يسهم فى تعظيم العوائد، وتقليل المخاطر، وأشار إلى أن مدة التمويل 5 أعوام متضمنه 6 أشهر فترة سماح.

أضاف أن التعمير تقوم بدور المؤجر، ووكيل المؤجرين، فى التحالف، وأن التعاون سيعود بالنفع على الاقتصاد، والدولة، على المدى الطويل، مع ضخ استثمارات بمشروعات كبرى، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين.

شدد على أن التأجير التمويلى يعد إحدى الأدوات المالية غير المصرفية، التى يحتاج الاقتصاد إلى تنشيطها فى المرحلة المقبلة.

أضاف أن العام الجارى من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً فى أسعار العقارات بين 20 إلى 30 %، وهى زيادات طبيعية، نتيجة ارتفاع التكاليف الإنشائية، ومعدلات التضخم.

أوضح أن العام الجارى يشهد نشاطاً فى حجم عمليات التمويل العقارى المبرمة، لا سيما مع توقعات انخفاض الفائدة على الإقراض.

طالب البنك المركزى برفع الحد الأقصى المسموح به، لمنح تمويل عقارى ضمن المبادرة، ليصل سعر الوحدة إلى مليون ونصف المليون جنيه، للتواكب مع الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الوحدات العقارية، عقب تعويم الجنيه.

كما اقترح حسنين ابتكار شريحة ضمن مبادرة المركزى للشباب الذين يحصلون على أجور مرتفعة، لا يملكون مدخرات، لتسهيل حصولهم على وحدات سكنية بمقدمات محدودة، وفائدة منخفضة، بما يسهم فى تلبية احتياجتهم، كما يمكن تبنى المقترح ضمن البرنامج الرئاسى، مشيراً إلى أنه ضروري تذليل العقبات، أمام الشباب، لتلافى العديد من المشكلات المجتمعية، والاقتصادية، والقدرة على توظيف طاقتهم فى خدمة البلاد، وتحقيق التنمية المستهدفة.