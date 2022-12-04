رئيس شركة إيجي مار: خط الزيم يقدم خدمات لقطاع نقل الحاويات المبردة عبر سفن سريعة

كشف وليد بدر، رئيس شركة إيجى مار «وكيل خط الزيم»، إلى أن الخط قام خلال السنوات الأخيرة بتقديم خدمات متميزة لقطاع نقل الحاويات المبردة من خلال سفن سريعة ومنتظمة المواعيد للوجهات الأكثر احتياجا فى التصدير من مصر للمواسم المختلفة.

وذكر أنه على سبيل المثال فقد تم تدشين خدمة تتجه إلى ميناء ميرسين فى تركيا خلال يوم واحد من ميناء الدخيلة كل يوم جمعة، وهى من أكثر الخدمات المميزة للقصر الشديد لمدة الرحلة، كما تمت إتاحة خدمة تتجه إلى ميناء بيريوس فى اليونان خلال مدة 2 يوم و كونستانتا فى رومانيا خلال مدة 5 أيام من ميناء الدخيلة.

وتابع بدر أن من أهم الخدمات المميزة لخط الزيم هى الخدمة الخاصة التى يقوم بها الخط فى موسم العنب لمدة شهرين والتى اصبحت طول العام إلى ميناء كوبر فى سلوفينيا فى مدة رحلة 3 أيام من ميناء الدخيلة، موضحا أن هذا الميناء هو من أهم الموانئ المستقبلة للعنب المصرى، حيث يعد البوابة الرئيسية لأوروبا.

وخلال يوليو الماضي، أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت 2.156 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى مايو، من الموسم التصديري 2021 – 2022 مقابل 1.972 مليار دولار خلال الفترة ذاتها لموسم 2020 – 2021.

وأوضح المجلس في تقريره خلال 9 أشهر من الموسم التصديري الحالي (2021 – 2022) لتسجل 3.549 مليون طن مقابل 3.645 مليون طن خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي.

وأضاف التقرير أن الدول العربية استحوذت على 37% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول 9 أشهر من موسم (2021 – 2022) بنحو 797 مليون دولار، وكذلك بنسبة 42% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.487 مليون طن.

وأشار إلى أن الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بما فيها المملكة المتحدة بلغت نحو 918 ألف طن بقيمة 541 مليون دولار مستحوذة على 25% من إجمالي قيمة الصادرات و26% من الكميات.

ولفت إلى أن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي سجلت نحو 479 مليون دولار من خلال تصدير 656 ألف طن مستحوذة على 18% من إجمالي الكميات المصدرة و22% من قيمة الصادرات.