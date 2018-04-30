رئيس شركة إماراتية: تنوع المشروعات وتسهيلات السداد.. عوامل ترجح كفة العقار المصرى عربيًا

المال-خاصقال الدكتور أبادير والى، الرئيس التنفيذى لشركة العاصمة للعقارات دبى، إن السوق المصرية تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من العملاء فى الإمارات والخليج، وهناك متابعة دائما للمشروعات المطروحة ومشاركة الشركات المصرية فى المعارض العربية.وأضاف أن الشركة تعمل منذ 20 عاماً فى الإمارات ولديها أفرع

المال-خاص

قال الدكتور أبادير والى، الرئيس التنفيذى لشركة العاصمة للعقارات دبى، إن السوق المصرية تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من العملاء فى الإمارات والخليج، وهناك متابعة دائما للمشروعات المطروحة ومشاركة الشركات المصرية فى المعارض العربية.

وأضاف أن الشركة تعمل منذ 20 عاماً فى الإمارات ولديها أفرع فى دبى وأبو ظبى، وعملت فى وقت سابق كوكيل لإحدى شركات الاستثمار العقارى المصرية فى الإمارات.

وأشار إلى أن الشركة نفذت حوالى 9 مشروعات فى مصر أغلبها فى مدينة الشروق، وأبرمت تحالفات وشراكات مع شركات مصرية عديدة.

وأضح والى أن أهم مميزات السوق المصرية التنوع فى المشروعات المعروضة والمنفذة من حيث المساحات والمواقع وغيرها؛ لتلبية مختلف احتياجات العملاء بين السكن والاستثمار، وكذلك مناسبة شرائح متنوعة من الدخول.

وأضاف أن الشركات المصرية حريصة على تقديم تسهيلات وتيسيرات كبرى فى آليات السداد فى مشروعاتها تصل إلى التقسيط على 10 سنوات دون فوائد، بما يزيد جاذبية تلك الوحدات للعملاء فى الدول العربية سواء المصريين العاملين بالخارج أو الخليجيين.

ولفت إلى تنوع المشروعات من حيث التصميمات والمواصفات والتسليم سواء كامل أو بدون تشطيب بما يناسب مختلف الأذواق، مشيرا إلى أن زيادة المشروعات وتنوع الشركات والمنافسة ظاهرة صحية لجذب الاستثمارات.

وأكد أن سوق العقارات فى دبى مازالت جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم نظرا للاستقرار وقوة المشروعات والشركات العاملة بها، وكذلك المتابعة الجيدة من قبل الحكومة ممثلة فى دائرة الأملاك والأراضى، والمتابعة المستمرة للسوق ونشاط الشركات ومدى جديتها والتزامها بتسليم المشروعات فى التوقيات المحددة من العملاء ووفقاً للشروط التعاقدية المحددة، بما يضمن حقوق العملاء وتنظيم السوق.

وأوضح أن الشركات تقوم بفتح حسابات ضمان للمشروع يتم خلالها توريد كامل المبالغ المدفوعة من العملاء بشكل دورى لحساب المشروع، ويتم الإنفاق على العمليات الإنشائية بالمشروع وفقاً لمراحل التنفيذ بما يضمن حقوق العملاء.