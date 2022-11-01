رئيس شركة «أملاك»: تصدير العقار وتمويل الأجانب يساعد على خلق عملة صعبة

قال أحمد إمام، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل – مصر، إن الشركة تستهدف عدة استراتيجيات الفترة القادمة، من ضمنها تمويل الأجانب للشراء في مصر، وذلك تماشيا مع توصيات المؤتمر الاقتصادي 2022.



وأضاف إمام أن تمويل الأجانب يساعد على خلق عملة صعبة وتوفير التدفقات النقدية، فضلاً عن زيادة الليالي السياحية دون اللجوء لبناء فنادق.



وأشار إلى أن تنفيذ خطة التصدير العقاري بشكل سليم سيكون له عوائد مالية ضخمة، سواء للدولة أو المطور العقاري، لافتًا إلى أن بيع 100 ألف وحدة سكنية، يعادل 15 مليون ليلة سياحية تقريبا.

وأشار إلى أن عدم التوسع في هذا الأمر هو نتيجة بعض المعوقات، منها تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، فضلًا عن وضع خطط تمويلية تناسب عملاء هذه الفئة.



كما علق قائلا إن البنوك مطالبة بالمشاركة في هذه المبادرة لضمان التوسع فى التنفيذ.

وأضاف أنه يجب العمل على المعوقات المرتبطة خاصة إمكانية استرداد الوحدات السكنية حال تعثر العميل المقيم خارج مصر، وذلك لأنه سوف يتم اعتبار الوحدة كمصدر مهم فى السداد علما بان هذا المطلب يتفق مع توصيات المؤتمر الاقتصادى .



وتابع إمام أن تلك الاستراتيجية تتم من خلال دراسة الأسواق واستهداف فئات محددة، ومعرفة كيفية تحصيل المبالغ منهم، فضلاً عن معرفة التعامل مع حالات تعثر العملاء عن السداد، موضحاً أن القانون الخاص بالتعثر بحاجة لتعديلات قانونية لتسهيل التعامل مع حالات التعثر و تسهيل استعادة الوحدات

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وأوضح إمام أن الشركة تركز الفترة الحالية على ملف التحول التكنولوجي، لتتيح للعملاء خدمة تقديم الطلبات والقروض إلكترونيا من خلال تطبيق خاص بالشركة، لافتاً أن الشركة تعمل على اختصار الوقت وسهولة الإجراءات والتسهيل على العملاء للحصول على القرض.