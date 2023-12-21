رئيس شبكة فروع ميد بنك: نستهدف 65% زيادة في محفظة الأصول خلال 2024‎

قال محمود أبو حسين، رئيس شبكة الفروع بميد بنك، إن البنك يستهدف الوصول لنسبة زيادة في إجمالي محفظة الأصول تصل إلى 65% خلال عام 2024.

وأضاف أبو حسين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده ميد بنك، اليوم، أنهم وضعوا ذلك المستهدف بعد أن حققت محفظة الأصول نسبة نمو بلغت 53% خلال العام الحالي.

وتابع أن ميد بنك عمل خلال الفترة الأخيرة على دعم ذوي الهمم، عن طريق إنشاء ماكينات خاصة بهم تساعدهم على إجراء معاملاتهم المالية.

وأشار إلى أن ميد بنك يستهدف زيادة حجم العملاء بنسبة 40% خلال العام القادم.

ولفت إلى أنهم يعملوا على تأسيس قسم وفريق خاص بالديجيتال داخل كافة فروع ميد بنك، ليساهم في توفير الخدمات الإلكترونية، بدءا من فتح الحسابات، وصولًا إلى تطبيقها في جميع الخدمات المقدمة من البنك.