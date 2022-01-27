رياضة

رئيس شباب النواب يهنئ المنتخب الوطني بعد الفوز على كوت ديفوار

يوجه رسالة للجماهير
ياسمين فواز 6:01 م, الخميس, 27 يناير 22 6:01 م, الخميس, 27 يناير 22

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هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد تأهله إلى دور الـ8 في بطولة الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، وذلك بعد تحقيق الفوز على كوت ديفوار.

وأشاد رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية اليوم بروح اللاعبين، وقدرتهم على فرض شخصيتهم خلال المباراة وتفوقهم الكبير علي منتخب كوت ديفوار خلال أوقات كبيرة بالمباراة، متمنيا التوفيق للفراعنة في باقي مشوار التصفيات.

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وقال رئيس لجنة الشباب في مجلس النواب: باسمي واسم أعضاء لجنة الشباب أهنئ رجال منتخب مصر لكرة القدم على التأهل لدور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا عقب التغلب على المنتخب الإيفواري، متمنيا لهم التوفيق ومزيد من التطور في الأداء خلال المباريات المقبلة من عمر البطولة لإسعاد الجماهير ، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية.

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ووجه رئيس لجنة الشباب رسالة دعم للمنتخب المصري، مطالبا الجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب للفوز بالبطولة، قائلا: “كل الدعم لمنتخبنا الوطني يجب أن نتوحد خلفه ونشد من أزره حتى نراه على منصة التتويج والفوز بالبطولة الأفريقية” متمنيا للمنتخب التوفيق في مباراته المقبلة، أما المنتخب المغربي الشقيق من أجل الوصول إلى مباراة الدور قبل النهائي.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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