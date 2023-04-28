رئيس «شباب النواب» يشارك في افتتاح كأس العالم للجمباز: مصر قبلة للبطولات العالمية

شارك الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني “القاهرة 2023” والتي ستقام خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي وهي إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب في تصريحات صحفية إن مصر أثبتت بفضل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية قدرتها على استضافة كبري البطولات وأصبحت مصر قبلة لأي بطولة عالمية

ووجه الشكر لاتحاد الجمباز برئاسة دكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ولأعضاء مجلس اداره الاتحاد علي الجهود غير عادية التي بذلت لاخراج هذا الحفل بهذا الشكل المشرف للدوله المصرية.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والرئيس الشرفي للجنة الأولمبية المصرية،، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، إضافة إلى حضور كل من اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات الإفريقية ”الأوكسا”، وبعض رؤساء الانديه والاتحادات الرياضية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: “ألبانيا – الجزائر – أرمينيا – النمسا – أذربيجان – بلجيكا – كندا – كرواتيا – قبرص التشيك – الدنمارك – فنلندا – ألمانيا – بريطانيا – اليونان – أندونيسيا – تركيا – إيرلندا – إيطاليا – الأردن – كازاخستان – لاتفيا – ليتوانيا – ماليزيا – المكسيك – هولندا – النرويج – بنما – الفلبين – بولندا – البرتغال – قطر – صربيا – سلوفينيا – تايوان – أوكرانيا – أمريكا – أوزبكستان – فيتنام – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة، وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال: “علي زهران – عمر العربي – محمد عفيفي – أحمد عبد الرحمن – زياد خاطر – عبد الرحمن عبد الحليم – أحمد المراغي”، تحت قيادة المدير الفني، جمال مطر و شريف جودت و عرفات احمد.

وبينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من: “نانسي طمان – فريدة دبور – ياسمين سلامة – جنى عبد السلام “، تحت قيادة المدير الفني، زكريا غالب والمدربين سلمى السعيد ومحمود سيد وايفا.

وكان اتحاد الجمباز قد كشف عن مشاركة 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.