رئيس «شئون البيئة» يتفقد منظومة قش الأرز بالغربية وكفر الشيخ لمواجهة تلوث الهواء

تفقد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، وبحضور القيادات المعنية بالوزارة والفرع الإقليمي بوسط الدلتا، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ببذل قصارى الجهود لمواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وتعمل وزارة البيئة على إحكام تنفيذ محاور المنظومة، وضرورة التكاتف خلال الموسم الحالى لإحكام السيطرة على مصادر تلك الظاهرة وبالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة، لخفض معدلات التلوث.

تم خلال الجولة تفقد عدد من مواقع قش الأرز بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، لمتابعة سير أعمال جمع وفرم وكبس قش الأرز، والتعرف على مدى الاستفادة من المعدات التي وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين، وقد تضمنت موقع تجميع قش الأرز بالرجدية بمركز طنطا.

كما تم المرور بالطريق الدولي المحلة الكبرى كفر الشيخ، وكذلك الطريق الدولي الساحلي، وأيضا تفقد موقع مركز الرياض بكفر الشيخ، إضافة إلى أحد مواقع جمع وكبس وتدوير قش الأرز لأحد المتعهدين بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا ومعاينة أعمال الفرم والكبس التي تتم داخل الموقع.

جديرا بالذكر أن خطة منظومة مواجهة نوباب تلوث الهواء الحادة 2021، ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية تتمثل في متابعة إجراءات جمع وكبس وتدوير قش الأرز بمحافظات المنظومة، وتكثيف حملات التفتيش للحد من الانبعاثات الناتجة عن مصادر التلوث المحتملة والتفتيش على المنشآت الصناعية، وفحص عوادم السيارات ومراقبة المقالب العشوائية للمخلفات الصلبة لمنع الاشتعالات.

إضافة إلى تكثيف الرصد والمتابعة عن طريق الأقمار الصناعية والإنذار المبكر والتطبيقات الحديثة لتحليل بيانات ومؤشرات جودة الهواء وخدمات استقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الارز والمخلفات الصلبة، وتكثيف ندوات التوعية واللقاءات المباشرة مع المزارعين حول إجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء وطرق الاستفادة من قش الأرز.