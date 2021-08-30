استثمار

رئيس «سيمنس»: نتطلع لتوقيع عقد مشروع إنشاء القطار السريع بمصر اليومين القادمين

جاء ذلك خلال لقاء رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم
صفية حمدي 7:43 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 7:43 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

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أعرب رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” العالمية، عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بمشروع إنشاء القطار السريع خلال اليومين القادمين، ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في مصر، والتي كان آخرها توقيع عقد مشروع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” العالمية  على ما توليه المستشارة أنجيلا ميركل من اهتمام بكل جوانب التعاون مع مصر.  

جاء ذلك خلال لقاء رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” العالمية اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم.

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وانعقد اللقاء بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومايكل بيتر، رئيس شركة “سيمنس” للنقل، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالانتهاء من التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر. 

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وأشاد بالتعاون المثمر بين مصر وشركة “سيمنس”، خاصة مع النجاحات التي حققتها مشروعات الشركة في مصر، والتى تأتى تتويجاً للعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

واستعرض وزير النقل الجوانب الفنية للتفاصيل الأخيرة التي حرصت وزارة النقل على إضافتها للمشروع، من أجل تعظيم القيمة المضافة، وضمان المواءمة الكاملة لعناصر المشروع مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة وغيرها من الموضوعات.

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وأشاد في هذا الصدد بما أبداه مسئولو شركة “سيمنس” من تعاون ومرونة في تلبية كل متطلبات وزارة النقل. 

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بقلم صفية حمدي

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