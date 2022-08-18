رئيس «سيليكت»: نقلة نوعية لدعم ريادة الأعمال وظهور مشروعات مبتكرة

اعرب شادي سمير رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيليكت إنترناشيونال عن تفاؤله بحزمة التحفيزات الصادرة من القيادة السياسية لدعم ملف ريادة الاعمال والتي تُمثل نقطة تحول في نمو هذا القطاع الحيوي .

سمير : نقلة نوعية في مجال ريادة الاعمال في مصر

و قال:” أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون بالقانون رقم 159 لسنة 1981 و الذي تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه فقط بدلا من 50 ألف جنيه، إلى جانب انه يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مجال ريادة الاعمال في مصر , الامر الذي يساهم في ظهور مشروعات مبتكرة و استراتيجية بشأنها تعزيز التنمية وصولا الي الجمهورية الجديدة.”

و أكد , ان شركة سيليكت حريصة علي خلق قيمة مشتركة وزيادة الاستثمارات الموجهة لدعم قطاع ريادة الاعمال مما ينعكس على دخول الشركة في مجالات متعددة وقطاعات متنوعة ومبتكرة، فضلا عن تمكين رواد الاعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة من خلال نقل المعرفة والتجارب والخبرات و خلق فرص الاستثمار المباشر خصوصا في قطاع الحلول الرقمية المالية Fintech , علاوة على قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

و تابع , انه في إطار المبادرات الخاصة لتمكين مصر للتحول لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق الأوسط، قامت “سيلكت” بدعم شركة كيش لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة , بالإضافة إلى برنامج لتمويل سلاسل الموردين للشركات الكبرى في السوق المصرية، وتطوير قناة جديدة لدخول تلك الشركات في القطاع المصرفي وتقليل المخاطر الائتمانية.”