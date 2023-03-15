رئيس «سيديكو»: مصنع مستحضرات الأورام باستثمارات مليار جنيه ويوفر بعض أدوية السرطان

أكد

علي الغمراوي، رئيس شركة سيديكو للصناعات الدوائية، إحدى شركات مجموعة أكديما، أنّ مصنع سيديكو لمستحضرات الأورام يمثل صرحًا دوائيًا عملاقًا هو الأول من نوعه بالمنطقة.

وأضاف أنه منذ اليوم الأول لإنشاء المصنع قدمت أجهزة الدولة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وهيئة الدواء المصرية، للشركة كافة التسهيلات والموافقات والدعم، وهو ما ساهم في خروج هذا المشروع للنور خلال زمن قياسي لم يتخطى عام ونصف.

بإجمالي استثمارات مليار جنيه

وأشار إلى أنّ التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام الأول من نوعه في مصر، قد بدأ في فبراير الماضي بإجمالي استثمارات مليار جنيه، ويستهدف إنتاج نحو 90 مستحضرًا دوائيًا لعلاج الأورام، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأدوية الاستراتيجية وتوجيه باقي الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.

ولفت «الغمراوي» إلى أنّ المصنع يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء في مصر، خاصة من المستحضرات والأدوية الأكثر احتياجًا مثل أدوية الأورام.

كما سيعمل المصنع على تحقيق وفورات كبيرة من العملات الصعبة التي تتكبدها موازنة الدولة في استيراد أدوية السرطان من الخارج، والتي تعد من أكثر الأدوية تكلفة على الإطلاق.

وتوقع الغمراوي خلال مؤتمر صحفي بحضور «المال» أن تصل مبيعات أدوية الأورام التي ينتجها المصنع الجديد إلى 1,358 مليار جنيه خلال الـــ 3 سنوات المقبلة، كما سيساهم في توفير بعض أدوية السرطان بأقل من أسعارها المستوردة من 30 إلى 60%.

تعاونت سيديكو للصناعات الدوائية مع شركة CSV الإيطالية

ولتنفيذ المشروع طبقًا لأفضل المعايير العالمية، تعاونت سيديكو للصناعات الدوائية مع شركة CSV الإيطالية، الشركة الأولى عالميًا في تصميم وإنشاء مصانع أدوية الأورام والتي سبق لها إنشاء أكثر من 63 مصنع أورام في عدد كبير من الدول.

كما تسعى “سيديكو” حاليا لعقد اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج أدوية الأورام لنقل تكنولوجيا تصنيع الدواء العالمية إلى مصر، وتم إنشاء المصنع بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية والمصنفة رقم واحد في تصميم وإنشاء مصانع أدوية الأورام على مستوى العالم.. ولزيادة القدرات الإنتاجية للمصنع، قامت سيديكو بشراء خط إنتاجي آخر عالي الإنتاجية من شركة Sterline الإيطالية، وبذلك يصل حجم الإنتاج السنوي للمصنع إلى 10 ملايين وحدة/فيال في العام.

قال الدكتور علي الغمراوي إنَّ المصنع الجديد يطبق أحدث العمليات الإنتاجية في تصنيع أدوية الأورام على مستوى العالم، حيث تبدأ تلك المراحل باستلام وحفظ المواد الفعالة في أماكن مجهزة لهذا الغرض.

بعدها يتم تسليمها لمسئولي الإنتاج للبدء في وزن المواد الخام، ونظرًا لما تمثله هذه المرحلة من خطورة على صحة وسلامة العاملين، قامت سيديكو بشراء كابينة عزل من شركة CSV الإيطالية لحماية العاملين، لتكون سيديكو أولى شركات الأدوية التي تنقل هذه التكنولوجيا العالمية للسوق المصري.

بعد ذلك توضع المادة الخام بعد وزنها في وعاء محكم الغلق، ثم يتم نقله لمنطقة التحضير وبعدها تبدأ عمليه التعبئة.

ونظرًا لحساسية هذه المرحلة على الدواء وخطورتها على العاملين، قامت سيديكو بشراء كابينة عزل مخصصة لماكينة التعبئة Tolfon لعزل العنصر البشري تمامًا خلال عملية التعبئة.

اختبارات التحليل الكيميائي للعينة بداية من الوزن

وبعد مرحلة التعبئة، تُجرى اختبارات التحليل الكيميائي للعينة بداية من الوزن، تحت 12 كابينة مخصصة لذلك قامت بتوريدها شركة لاب كونكو الأمريكية، لحماية العاملين من الجزيئات الناتجة عن تلك العملية، ويلي ذلك قياس فاعلية وكفاءة المستحضرات باستخدام جهاز GC & HPLC الذي تم شراؤه من شركة Agilent الأمريكية، هذا إلى جانب بعض الاختبارات الأخرى مثل قياس عدد الجزيئات الذائبة باستخدام جهاز Liquid Particle من شركة بيكمان الأمريكية.

وللتأكد من كفاءة عملية التصنيع، يتم تحليل جميع عينات المياه المستخدمة في الإنتاج بجهاز TOC من شركة سيفر الأمريكية وجهاز pH Meter من شركة ميتلر الألمانية، وكذلك إجراء الاختبارات الميكروبيولوجية للمستحضرات الدوائية والمياه، بداية من تحضير الميديا وتعقيمها في جهاز الأوتوكلاف من شركة LAST الإيطالية لضمان خلو المستحضرات من أي تلوث محتمل.

يتم بعد ذلك تحليل العينات في كبائن عزل خاصة لحماية المستحضرات والعاملين، ثم تحضين العينات بعد تحليلها في حضانات خاصة تم شراؤها من شركة Binder الألمانية، وكذلك إجراء اختبارات Bacterial Endotoxin بجهاز Biosafety Cabinet لحماية الأفراد والعينات من شركة ايسكو السنغافورية.

وبعد الانتهاء من كل هذه الاختبارات الدقيقة، يتم إجراء اختبار ثبات المستحضرات في غرف خاصة تم شراؤها من شركة ثيرمولاب الهندية، للتأكد من فاعلية المستحضرات طوال فترة الصلاحية.