رئيس «سياحة النواب» تطالب بخطة مستقبلية للنهوض بالقطاع

أعلنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، موافقتها على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23 ومشروع الموازنة العامة، والتقرير العام للجنة الخطة والتوصيات الواردة به.

جاء ذلك في كلمتها، اليوم الاثنين، خلال أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب، تعليقًا على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023.

وتوجهت “نورا علي” بتحية تقدير وإعزاز للقيادة الواعية بقيادة الرئيس السيسي، الذي يمضي قدمًا نحو بناء دولة عصرية ونهضة حقيقية، حيث تحظى السياحة في عهد سيادته باهتمام واضح.

وأكدت أن كل ما تقوم به الدولة من مشروعات ضخمة وتطوير في البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف التي تروج لمقومات مصر الحضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يصب في صالح السياحة.

وأشارت إلى أن قضية الإنفاق فيما يتعلق بالقطاع السياحي تحتاج منا جميعًا إلى وقفة، حيث إن عائد الإنفاق أضعاف ما يتم إنفاقه.

وأضافت أن الإعداد للمستقبل السياحي يحتاج إلى تخطيط ونظرة شاملة فيما يتعلق بالترويج وفتح أسواق جديدة، وزيادة تكلفة المشاركة بالمعارض، وتشجيع الوكالات ومنظمي الرحلات على زيادة رحلاتهم، وتطبيق عروض لتحفيز الاقبال على شركات الطيران الوطنية.

كما شددت على ضرورة استمرار التسهيلات والمبادرات المصرفية لتمويل عمليات الاحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية، وعمل التسويات المالية مع المستثمرين، وإعادة النظر في السياسة الضريبية المفروضة على القطاع، وزيادة دعم حملات الترويج والتنشيط